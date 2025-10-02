Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin zapretio je udarima na ukrajinske nuklearne elektrane u Međunarodnom debatnom klubu Valdaj u gradu Sočiju.

Putin je ovaj potencijalni potez predstavio kao "odgovor ogledala", tvrdeći da Ukrajina vrši napade u blizini Zaporoške nuklearne elektrane, koja je pod ruskom okupacijom od marta 2022. godine. Nije pružio nikakve dokaze koji bi potkrepili njegove tvrdnje.

"(Ljudi na teritorijama pod kontrolom Ukrajine) moraju da shvate da ako nastave da se igraju sa ovim opasno, i dalje imaju operativne nuklearne elektrane na svojoj strani. Pa šta nas sprečava da odgovorimo na isti način? Trebalo bi da razmisle o tome", rekao je Putin.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada je Zaporoška nuklearna elektrana, najveća nuklearna elektrana u Evropi, isključena iz ukrajinske elektroenergetske mreže rekordni period od više od nedelju dana, posle višestrukih nestanaka struje od početka rata velikih razmera.

Zaporožje Foto: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je 30. septembra opisao situaciju u nuklearnoj elektrani u Zaporožju kao "kritičnu". Dizel generatori sada snabdevaju elektranu strujom, ali jedan je već otkazao, rekao je.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha rekao je da je Rusija namerno isključila struju u nuklearnoj elektrani u Zaporožju dok se priprema da ponovo poveže objekat sa sopstvenim energetskim sistemom.

"Svaka akcija koju preduzima Rusija nije samo smrtonosni rizik, već i otvara put ka katastrofi", rekao je.

U međuvremenu, Putin je tvrdio da je situacija u elektrani "pod kontrolom" i da je generatori snabdevaju električnom energijom.

Ukrajina nastavlja da zahteva povlačenje ruskih snaga iz elektrane i uspostavljanje demilitarizovane zone oko objekta, predlog koji je Rusija više puta odbacila.

Ruski napadi su takođe više puta pretili nuklearnim elektranama koje se nalaze na teritoriji koju kontroliše Ukrajina.