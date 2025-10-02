Slušaj vest

Pripadnici izraelske ratne mornarice ukrcali su se na 41 brod Globalne Sumud flotile i priveli oko 400 aktivista, pošto su ometali njihovu komunikaciju i upotrebili vodene topove, saopšteno je danas u Tel Avivu.

Aktivisti su tvrdili da je u flotili bilo 47 čamaca, ali su se neki očigledno vratili u ranijim fazama, saopštila je izraelska vojska.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je „provokacija“ Globalne Sumud flotile završena bez prijavljenih većih incidenata.

„Nijedan brod iz flotile Hamas-Sumud nije uspeo da uđe u aktivnu borbenu zonu ili da prekrši proglašenu pomorsku blokadu“, saopštilo je ministarstvo.

„Svi privedeni aktivisti su bezbedni i u dobrom zdravstvenom stanju. Bezbedno putuju ka Izraelu, odakle će biti deportovani u Evropu“, dodaje se i da je izraelska mornarica u luku Ašad došlepala 41 brod.

Više od 600 policajaca, zajedno sa zatvorskim službenicima i predstavnicima imigracione službe, raspoređeno je u luci Ašad da prime privedene aktiviste, saopštila je policija.