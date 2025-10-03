Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su pružile Kataru bezbednosne garancije u slučaju spoljne agresije protiv te zemlje, navodi se u uredbi koju je potpisao predsednik SAD Donald Tramp.

- Sjedinjene Američke Države će svaki oružani napad na teritoriju, suverenitet ili kritičnu infrastrukturu Katara smatrati pretnjom miru i bezbednosti SAD, navodi se u dokumentu objavljenom na sajtu Bele kuće.

Napominje se da će u slučaju takvog napada "Sjedinjene Države preduzeti sve zakonite i odgovarajuće korake - diplomatske, ekonomske i, ako je potrebno, vojne - da zaštite interese SAD i Katara , kao i da obnove mir i stabilnost".

- Protiv trenutne pretnje spoljne agresije Kataru, pristup Sjedinjenih Država je da garantuju bezbednost i teritorijalni integritet Države Katar u slučaju spoljnog napada, naglašava se u dokumentu.

Izrael je 9. septembra izvršio napad na rukovodstvo Hamasa u Kataru.

Katarsko rukovodstvo je osudilo napad, ističući da neće tolerisati "nesmotreno i neodgovorno ponašanje Izraela".

