Ogranak ruske fabrike Azot u Berezinkiju, koji je deo hemijske kompanije Uralhem je u plamenu, objavili su ruski telegram kanali.
NOVI NAPAD UKRAJINE NA RUSIJU?
EKSPLOZIJE ODJEKUJU NA URALU! Ukrajinci izveli jedan od najudaljenijih UDARA na Rusiju, 1.700 km od granice?! (FOTO/VIDEO)
Dok je ruski predsednik Vladimir Putin 2. oktobra držao govor na Valdaj klubu u Sočiju, pojavili su se izveštaji o eksplozijama u hemijskom postrojenju na Uralu.
Eksplozije u hemijskoj fabrici na Uralu. Pretpostavlja se da je u pitanju ukrajinski napad dronovima, ali to još uvek nije potvrđeno. Foto: screenshot X
Mesto incidenta i prve informacije
Prema ruskim Telegram kanalima, incident se dogodio u ogranku fabrike Azot u Bereznikiju, koja je deo hemijske kompanije Uralhem u Permskom kraju.
Postrojenje se nalazi oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice. Lokalni izvori pominju eksplozije i moguću aktivnost dronova, dok ruski mediji sugerišu da bi uzrok mogao biti "kvar na rashladnom uređaju u proizvodnji".
Značaj fabrike Azot
Fabrika je 2024. godine postigla rekordnu proizvodnju od preko 2,3 miliona tona i spada među najveće ruske proizvođače azotnih đubriva. Takođe, obezbeđuje materijale koji se koriste u proizvodnji eksploziva.
Potencijalno najudaljeniji napad na rusku infrastrukturu
Ako se potvrdi da je reč o napadu dronovima, ovaj incident bi predstavljao jedan od najudaljenijih zabeleženih udara na rusku industrijsku infrastrukturu.
Ukrajinski odgovor na ruske napade
Ranije je saopšteno da je general-major Andrej Hnatov, načelnik Generalštaba Ukrajine, izjavio da Kijev poseduje sredstva i oružje da uzvrati ako Moskva nastavi da gađa ukrajinsku infrastrukturu.
(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)
