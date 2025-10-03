Slušaj vest

Dok je ruski predsednik Vladimir Putin 2. oktobra držao govor na Valdaj klubu u Sočiju, pojavili su se izveštaji o eksplozijama u hemijskom postrojenju na Uralu.

Eksplozije u hemijskoj fabrici na Uralu. Pretpostavlja se da je u pitanju ukrajinski napad dronovima, ali to još uvek nije potvrđeno. Foto: screenshot X

Mesto incidenta i prve informacije

Prema ruskim Telegram kanalima, incident se dogodio u ogranku fabrike Azot u Bereznikiju, koja je deo hemijske kompanije Uralhem u Permskom kraju.

Postrojenje se nalazi oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice. Lokalni izvori pominju eksplozije i moguću aktivnost dronova, dok ruski mediji sugerišu da bi uzrok mogao biti "kvar na rashladnom uređaju u proizvodnji".

Značaj fabrike Azot

Fabrika je 2024. godine postigla rekordnu proizvodnju od preko 2,3 miliona tona i spada među najveće ruske proizvođače azotnih đubriva. Takođe, obezbeđuje materijale koji se koriste u proizvodnji eksploziva.

Potencijalno najudaljeniji napad na rusku infrastrukturu

Ako se potvrdi da je reč o napadu dronovima, ovaj incident bi predstavljao jedan od najudaljenijih zabeleženih udara na rusku industrijsku infrastrukturu.

Ukrajinski odgovor na ruske napade

Ranije je saopšteno da je general-major Andrej Hnatov, načelnik Generalštaba Ukrajine, izjavio da Kijev poseduje sredstva i oružje da uzvrati ako Moskva nastavi da gađa ukrajinsku infrastrukturu.

(Kurir.rs/United24Media/Preneo: V.M.)

