Dok je ruski predsednik Vladimir Putin 2. oktobra držao govor na Valdaj klubu u Sočiju, pojavili su se izveštaji o eksplozijama u hemijskom postrojenju na Uralu.

Eksplozije u hemijskoj fabrici na Uralu. Pretpostavlja se da je u pitanju ukrajinski napad dronovima, ali to još uvek nije potvrđeno.

Mesto incidenta i prve informacije Prema ruskim Telegram kanalima, incident se dogodio u ogranku fabrike Azot u Bereznikiju, koja je deo hemijske kompanije Uralhem u Permskom kraju.

Postrojenje se nalazi oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice. Lokalni izvori pominju eksplozije i moguću aktivnost dronova, dok ruski mediji sugerišu da bi uzrok mogao biti "kvar na rashladnom uređaju u proizvodnji".

Značaj fabrike Azot

Fabrika je 2024. godine postigla rekordnu proizvodnju od preko 2,3 miliona tona i spada među najveće ruske proizvođače azotnih đubriva. Takođe, obezbeđuje materijale koji se koriste u proizvodnji eksploziva.

Potencijalno najudaljeniji napad na rusku infrastrukturu

Ako se potvrdi da je reč o napadu dronovima, ovaj incident bi predstavljao jedan od najudaljenijih zabeleženih udara na rusku industrijsku infrastrukturu.