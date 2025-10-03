Slušaj vest

Dvojica muškaraca su ubijena u strašnom terorističkom napadu koji se juče, 2. oktobra, dogodio u Mančesteru. Žrtve su Adrian Dolbi (53) i Melvin Kravic (66), obojica iz Krumpsala.

Napad se dogodio ispred sinagoge Hiton park u Krumpsalu na Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru. Četvoro ljudi je ranjeno, od kojih su troje i dalje u bolnici sa teškim povredama.

Napadač i istraga

Napadač, identifikovan kao Džihad al-Šamije (35), britanski državljanin sirijskog porekla, ubijen je od strane policije svega nekoliko minuta posle napada.

Policija ga tretira kao teroristu i istražuje motiv napada. Uhapšena su još dvojica muškaraca u tridesetim i jedna žena u šezdesetim godinama pod sumnjom da su planirali teroristički akt.

Tok napada

Al-Šamije je najpre uleteo svojim automobilom "kija pikanto" među okupljene vernike, a zatim izašao i počeo nožem da napada sve koji su se našli u blizini.

Pokušao je da uđe u sinagogu, ali ga je sprečio rabin Danijel Voker, koji je zaključao vrata i sakrio vernike unutra.

Otac troje dece, Joni Finli, takođe je pomogao da se napad zaustavi, ali je ranjen metkom ili gelereom kada je policija otvorila vatru na napadača.

Policija je kasnije potvrdila da je napadač nosio prsluk za koji se sumnjalo da je eksplozivna naprava, ali se ispostavilo da nije bio funkcionalan.

Biografija napadača

Al-Šamije je u Veliku Britaniju došao kao dete iz Sirije, a britansko državljanstvo dobio je 2006. godine. Živeo je u Prestviču, nadomak Mančestera, i radio kao predavač engleskog i programiranja.

Njegovo ime se ne pojavljuje u ranijim policijskim i bezbednosnim istragama i dosijeima. Porodica mu već decenijama živi u Mančesteru, a njegov otac Faraž al-Šamije radio je kao lekar u ratnim zonama za različite nevladine organizacije.

Reakcija javnosti i osude

Glavni rabin Velike Britanije, Efraim Mirvis, izjavio je da je ovaj napad došao posle "neprekidnog talasa antisemitizma na ulicama, univerzitetima, društvenim mrežama i drugim mestima".

Kir Starmer, britanski premijer, vratio se sa samita u Kopenhagenu da bi koordinisao odgovor vlasti. Posetio je sinagogu i obećao jevrejskoj zajednici da će učiniti sve da im obezbedi sigurnost.

