PARLAMENTARNI IZBORI U ČEŠKOJ! FIJALA ILI BABIŠ? Sve karte su otvorene, moguć povratak populiste i trampiste? Predsednik Pavel ga ne želi u novoj vladi!
Građani Češke glasaće u petak i subotu na parlamentarnim izborima koji bi mogli da vrate na vlast milijardera i "trampistu" Andreja Babiša i značajno preoblikuju unutrašnju i međunarodnu politiku zemlje.
Populistička stranka ANO, na čijem je čelu Andrej Babiš, ubedljivo vodi u istraživanjima javnog mnjenja ispred vladajuće koalicije Zajedno (centar-desnica) premijera Petra Fijale.
Poslednja anketa IPSOS-a daje ANO-u 32,6%, dok je Zajedno na 21,1% glasova prema anketi. Ne očekuje se da će bilo koja politička grupacija osvojiti većinu u donjem domu češkog parlamenta koji ima 200 mesta.
Šta je sve u igri?
Ishod izbora odlučiće o ekonomskoj politici Češke, njenom odnosu prema EU i ulozi u podršci Ukrajini. Analitičari procenjuju da bi pobeda ANO-a mogla približiti Češku drugim populističkim liderima u Evropi, pa i donekle ruskoj sferi uticaja, što Babiš negira.
- Tvrdnja da ćemo vući Češku na istok je brutalna laž kojom se vladajući političari služe da zastraše ljude - rekao je Babiš za Politico.
Ekonomija u fokusu
Ekonomska pitanja dominiraju kampanjom, jer se birači i dalje sećaju visoke inflacije iz 2022. i 2023. godine. Babiš obećava jeftiniju energiju, smanjenje poreza, veće plate i penzije. Fijala upozorava da bi takva obećanja probila budžetski deficit i ugrozila javne finansije.
Ko je Andrej Babiš?
Andrej Babiš, bivši premijer i milijarder koji je izgubio predsedničke izbore 2023. godine, ostaje jedan od najkontroverznijih političara u zemlji. Kritičari ukazuju na sukob interesa zbog njegovog poslovnog konglomerata Agrofert, a predsednik Češke, Petr Pavel, najavio je da će to pitanje pokrenuti posle izbora.
EU i NATO
Babiš isključuje izlazak iz EU i NATO-a, ali odbacuje veća izdvajanja za odbranu i obećava prekid češke inicijative za isporuku artiljerijske municije Ukrajini.
Ipak, analitičari smatraju da Babiš verovatno neće napustiti evropski kurs, budući da njegova agro-industrija značajno zavisi od EU fondova.
Moguće koalicije
ANO verovatno neće osvojiti većinu. Opcije su sledeće: saradnja sa centrističkim ili pro-EU partnerima (iako su odnosi zategnuti tokom kampanje) ili dogovor sa desničarskom strankom Sloboda i direktna demokracija (SPD), levičarskim pokretom Dosta! ili krajnje desnom strankom Auto – svi su kritični prema EU i NATO-u.
Ishod koalicionih pregovora biće presudan za unutrašnju i spoljnu politiku zemlje.
Šansa za manje stranke
Nedavna odluka Ustavnog suda omogućava da blokovi poput SPD-a i Dosta! nastupe kao "pokreti" sa cenzusom od 5%, umesto viših granica koje važe za koalicije, što im povećava šanse da uđu u parlament.
Pravila nastupanja na izborima
Bira se 200 poslanika na mandat od četiri godine. Partijama je potrebno da osvoje 5% kao izborni prag kako bi ušle u parlament. Koalicijama od dve stranke prag je 8%, a za tri ili više stranaka 11%.
Šta sledi posle izbora?
Stranka sa najviše osvojenih glasova vodi koalicione pregovore. Predsednik imenuje premijera i vladu, koji potom moraju da dobiju poverenje parlamenta.
Predsednik Češke Petr Pavel naglasio je da neće imenovati premijera koji je protiv EU ili NATO-a, kako bi se ekstremne stranke držale van vlasti.
