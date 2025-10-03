Slušaj vest

Građani Češke glasaće u petak i subotu na parlamentarnim izborima koji bi mogli da vrate na vlast milijardera i "trampistu" Andreja Babiša i značajno preoblikuju unutrašnju i međunarodnu politiku zemlje.

Populistička stranka ANO, na čijem je čelu Andrej Babiš, ubedljivo vodi u istraživanjima javnog mnjenja ispred vladajuće koalicije Zajedno (centar-desnica) premijera Petra Fijale.

Poslednja anketa IPSOS-a daje ANO-u 32,6%, dok je Zajedno na 21,1% glasova prema anketi. Ne očekuje se da će bilo koja politička grupacija osvojiti većinu u donjem domu češkog parlamenta koji ima 200 mesta.

Andrej Babiš, češki milijarder i bivši premijer, u predizbornoj TV debati sa predsednikom vlade Petrom Fijalom Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Šta je sve u igri?

Ishod izbora odlučiće o ekonomskoj politici Češke, njenom odnosu prema EU i ulozi u podršci Ukrajini. Analitičari procenjuju da bi pobeda ANO-a mogla približiti Češku drugim populističkim liderima u Evropi, pa i donekle ruskoj sferi uticaja, što Babiš negira.

- Tvrdnja da ćemo vući Češku na istok je brutalna laž kojom se vladajući političari služe da zastraše ljude - rekao je Babiš za Politico.

Ekonomija u fokusu

Ekonomska pitanja dominiraju kampanjom, jer se birači i dalje sećaju visoke inflacije iz 2022. i 2023. godine. Babiš obećava jeftiniju energiju, smanjenje poreza, veće plate i penzije. Fijala upozorava da bi takva obećanja probila budžetski deficit i ugrozila javne finansije.

Andrej Babiš Foto: Zoltan Mathe/MTI, SADAK SOUICI/EPA

Ko je Andrej Babiš?

Andrej Babiš, bivši premijer i milijarder koji je izgubio predsedničke izbore 2023. godine, ostaje jedan od najkontroverznijih političara u zemlji. Kritičari ukazuju na sukob interesa zbog njegovog poslovnog konglomerata Agrofert, a predsednik Češke, Petr Pavel, najavio je da će to pitanje pokrenuti posle izbora.

EU i NATO

Babiš isključuje izlazak iz EU i NATO-a, ali odbacuje veća izdvajanja za odbranu i obećava prekid češke inicijative za isporuku artiljerijske municije Ukrajini.

Ipak, analitičari smatraju da Babiš verovatno neće napustiti evropski kurs, budući da njegova agro-industrija značajno zavisi od EU fondova.

Petr Pavel proputovao motorom kroz Slovačku, Mađarsku i Rumuniju Foto: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Moguće koalicije

ANO verovatno neće osvojiti većinu. Opcije su sledeće: saradnja sa centrističkim ili pro-EU partnerima (iako su odnosi zategnuti tokom kampanje) ili dogovor sa desničarskom strankom Sloboda i direktna demokracija (SPD), levičarskim pokretom Dosta! ili krajnje desnom strankom Auto – svi su kritični prema EU i NATO-u.

Ishod koalicionih pregovora biće presudan za unutrašnju i spoljnu politiku zemlje.

Šansa za manje stranke

Nedavna odluka Ustavnog suda omogućava da blokovi poput SPD-a i Dosta! nastupe kao "pokreti" sa cenzusom od 5%, umesto viših granica koje važe za koalicije, što im povećava šanse da uđu u parlament.

Pravila nastupanja na izborima

Bira se 200 poslanika na mandat od četiri godine. Partijama je potrebno da osvoje 5% kao izborni prag kako bi ušle u parlament. Koalicijama od dve stranke prag je 8%, a za tri ili više stranaka 11%.

Šta sledi posle izbora?

Stranka sa najviše osvojenih glasova vodi koalicione pregovore. Predsednik imenuje premijera i vladu, koji potom moraju da dobiju poverenje parlamenta.

Predsednik Češke Petr Pavel naglasio je da neće imenovati premijera koji je protiv EU ili NATO-a, kako bi se ekstremne stranke držale van vlasti.

(Kurir.rs)

Ne propustitePlanetaBABIŠ NEĆE DOVOLITI REFERENDUM O IZLASKU ČEŠKE IZ EU I NATO! Milijarder kojem se smeši povratak na vlast dao obećanje koje se ne dopada proruskim snagama (FOTO)
babis01 EPA Martin Divisek.jpg
PlanetaBABIŠ MOŽE OPET NA VLAST AKO SE UDRUŽI S PROTIVNICIMA EU I NATO Češki bogataš ne isključuje mogućnost proruske koalicije, ali ni nastavka pomoći Ukrajini (FOTO)
Andrej Babis (7).jpg
PlanetaPREDSEDNIK EVROPSKE DRŽAVE INKOGNITO NA ODMORU! Prekršio protokol, seo na motor pa krenuo da krstari i istražuje! Evo gde su ga "uhvatili" (FOTO)
profimedia-1032582894.jpg
PlanetaNA OTVARANJE OVOG PISMA ČEKALO SE 88 GODINA! Veliki srpski prijatelj i čuveni predsednik bratske države ostavio je ove reči u amanet svom narodu (FOTO)
Tomaš Masarik.jpg