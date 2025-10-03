Slušaj vest

Građani Češke glasaće u petak i subotu na parlamentarnim izborima koji bi mogli da vrate na vlast milijardera i "trampistu" Andreja Babiša i značajno preoblikuju unutrašnju i međunarodnu politiku zemlje.

Populistička stranka ANO, na čijem je čelu Andrej Babiš, ubedljivo vodi u istraživanjima javnog mnjenja ispred vladajuće koalicije Zajedno (centar-desnica) premijera Petra Fijale.

Poslednja anketa IPSOS-a daje ANO-u 32,6%, dok je Zajedno na 21,1% glasova prema anketi. Ne očekuje se da će bilo koja politička grupacija osvojiti većinu u donjem domu češkog parlamenta koji ima 200 mesta.

1/4 Vidi galeriju Andrej Babiš, češki milijarder i bivši premijer, u predizbornoj TV debati sa predsednikom vlade Petrom Fijalom Foto: MARTIN DIVISEK/EPA

Šta je sve u igri?

Ishod izbora odlučiće o ekonomskoj politici Češke, njenom odnosu prema EU i ulozi u podršci Ukrajini. Analitičari procenjuju da bi pobeda ANO-a mogla približiti Češku drugim populističkim liderima u Evropi, pa i donekle ruskoj sferi uticaja, što Babiš negira.

- Tvrdnja da ćemo vući Češku na istok je brutalna laž kojom se vladajući političari služe da zastraše ljude - rekao je Babiš za Politico.

Ekonomija u fokusu

Ekonomska pitanja dominiraju kampanjom, jer se birači i dalje sećaju visoke inflacije iz 2022. i 2023. godine. Babiš obećava jeftiniju energiju, smanjenje poreza, veće plate i penzije. Fijala upozorava da bi takva obećanja probila budžetski deficit i ugrozila javne finansije.

1/12 Vidi galeriju Andrej Babiš Foto: Zoltan Mathe/MTI, SADAK SOUICI/EPA

Ko je Andrej Babiš?

Andrej Babiš, bivši premijer i milijarder koji je izgubio predsedničke izbore 2023. godine, ostaje jedan od najkontroverznijih političara u zemlji. Kritičari ukazuju na sukob interesa zbog njegovog poslovnog konglomerata Agrofert, a predsednik Češke, Petr Pavel, najavio je da će to pitanje pokrenuti posle izbora.

EU i NATO

Babiš isključuje izlazak iz EU i NATO-a, ali odbacuje veća izdvajanja za odbranu i obećava prekid češke inicijative za isporuku artiljerijske municije Ukrajini.

Ipak, analitičari smatraju da Babiš verovatno neće napustiti evropski kurs, budući da njegova agro-industrija značajno zavisi od EU fondova.

1/2 Vidi galeriju Petr Pavel proputovao motorom kroz Slovačku, Mađarsku i Rumuniju Foto: Kamaryt Michal / ČTK / Profimedia

Moguće koalicije

ANO verovatno neće osvojiti većinu. Opcije su sledeće: saradnja sa centrističkim ili pro-EU partnerima (iako su odnosi zategnuti tokom kampanje) ili dogovor sa desničarskom strankom Sloboda i direktna demokracija (SPD), levičarskim pokretom Dosta! ili krajnje desnom strankom Auto – svi su kritični prema EU i NATO-u.

Ishod koalicionih pregovora biće presudan za unutrašnju i spoljnu politiku zemlje.

Šansa za manje stranke

Nedavna odluka Ustavnog suda omogućava da blokovi poput SPD-a i Dosta! nastupe kao "pokreti" sa cenzusom od 5%, umesto viših granica koje važe za koalicije, što im povećava šanse da uđu u parlament.

Pravila nastupanja na izborima

Bira se 200 poslanika na mandat od četiri godine. Partijama je potrebno da osvoje 5% kao izborni prag kako bi ušle u parlament. Koalicijama od dve stranke prag je 8%, a za tri ili više stranaka 11%.

Šta sledi posle izbora?

Stranka sa najviše osvojenih glasova vodi koalicione pregovore. Predsednik imenuje premijera i vladu, koji potom moraju da dobiju poverenje parlamenta.

Predsednik Češke Petr Pavel naglasio je da neće imenovati premijera koji je protiv EU ili NATO-a, kako bi se ekstremne stranke držale van vlasti.