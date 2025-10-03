Slušaj vest

Zvaničnik Hamasarekao je danas da je tom palestinskom islamističkom pokretu potrebno "još vremena" da prouči mirovni plan za Gazukoji je predložio američki predsednik Donald Tramp a izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da ga podržava.

- Hamas i dalje nastavlja konsultacije oko Trampovog plana i obavestio je posrednike da su konsultacije u toku i da im je potrebno još malo vremena - rekao je taj zvaničnik za agenciju Frans pres.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Tramp je u utorak dao Hamasu ultimatum od "tri ili četiri dana" da prihvati njegov plan namenjen okončanju rata u toj palestinskoj teritoriji.

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP