Zvaničnik Hamasarekao je danas da je tom palestinskom islamističkom pokretu potrebno "još vremena" da prouči mirovni plan za Gazukoji je predložio američki predsednik Donald Tramp a izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da ga podržava.

- Hamas i dalje nastavlja konsultacije oko Trampovog plana i obavestio je posrednike da su konsultacije u toku i da im je potrebno još malo vremena - rekao je taj zvaničnik za agenciju Frans pres.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Tramp je u utorak dao Hamasu ultimatum od "tri ili četiri dana" da prihvati njegov plan namenjen okončanju rata u toj palestinskoj teritoriji.

Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Tramp i izraelski premijer Netanjahu izjavili su u krajem septembra u Beloj kući da su se složili oko plana za okončanje rata u Pojasu Gaze, ali nije jasno da li će te uslove prihvatiti druga strana - palestinski Hamas.

