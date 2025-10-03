"TREBA NAM JOŠ MALO VREMENA DA GA PROUČIMO" Hamas se oglasio povodom Trampovog plana za Gazu! Američki lider postavio ULTIMATUM od "tri-četiri dana"
Zvaničnik Hamasarekao je danas da je tom palestinskom islamističkom pokretu potrebno "još vremena" da prouči mirovni plan za Gazukoji je predložio američki predsednik Donald Tramp a izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao da ga podržava.
- Hamas i dalje nastavlja konsultacije oko Trampovog plana i obavestio je posrednike da su konsultacije u toku i da im je potrebno još malo vremena - rekao je taj zvaničnik za agenciju Frans pres.
Tramp je u utorak dao Hamasu ultimatum od "tri ili četiri dana" da prihvati njegov plan namenjen okončanju rata u toj palestinskoj teritoriji.
Tramp i izraelski premijer Netanjahu izjavili su u krajem septembra u Beloj kući da su se složili oko plana za okončanje rata u Pojasu Gaze, ali nije jasno da li će te uslove prihvatiti druga strana - palestinski Hamas.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)