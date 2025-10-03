Škola u Indoneziji se potpuno urušila, a najmanje osam osoba je poginulo. Mnogi smatraju da će konačni bilans žrtava biti mnogo veći.
TRAGEDIJA
SRUŠENA ŠKOLA U INDONEZIJI! Poginulo osam osoba, 59 ostalo zarobljeno ispod ruševina! Svi strahuju od NAJGOREG! (FOTO/VIDEO)
Najmanje osam osoba poginulo je u Indoneziji kada se urušila zgrada islamske škole urušila, novi je zvanični bilans nesreće objavljen danas.
Tela dva deteta izvučena su jutros ispod betonskih blokova srušene škole a zatim telo još jedne žrtve, rekao je šef kancelarije za potragu i spasavanje u Surabaji.
Srušila se škola u Indoneziji Foto: BASARNAS/ HANDOUT/BASARNAS, FULLY HANDOKO/EPA, Trisnadi/AP
Prema zvaničnim podacima, 59 osoba je ostalo zarobljeno ispod ruševina, rekli su zvaničnici, dodajući da strahuju da će konačni bilans žrtava biti veliki.
Zgrada se urušila u ponedeljak, dok su stotine ljudi prisustvovale molitvi u školi u provinciji Istočna Java.
Istraga o tome šta je izazvalo rušenje zgrade je u toku.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)
