Najmanje osam osoba poginulo je u Indoneziji kada se urušila zgrada islamske škole urušila, novi je zvanični bilans nesreće objavljen danas.

Tela dva deteta izvučena su jutros ispod betonskih blokova srušene škole a zatim telo još jedne žrtve, rekao je šef kancelarije za potragu i spasavanje u Surabaji.

1/46 Vidi galeriju Srušila se škola u Indoneziji Foto: BASARNAS/ HANDOUT/BASARNAS, FULLY HANDOKO/EPA, Trisnadi/AP

Prema zvaničnim podacima, 59 osoba je ostalo zarobljeno ispod ruševina, rekli su zvaničnici, dodajući da strahuju da će konačni bilans žrtava biti veliki.

Zgrada se urušila u ponedeljak, dok su stotine ljudi prisustvovale molitvi u školi u provinciji Istočna Java.