UHAPŠEN POZNATI RUSKI MILIJARDER U MOSKVI! Počinio stravičan zločin!
Ruske bezbednosne službe uhapsile su u Moskvi milijardera Ibrahima Sulejmanova zbog sumnje da je počinio ubistvo. Prema informacijama koje su izvori iz pravosudnih tela dali ruskoj novinskoj agenciji TASS, reč je o ubistvu počinjenom "prethodnih godina".
Zajednička akcija policije i tajne službe
Sulejmanov je uhapšen u zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne službe bezbednosti (FSB). Krivični postupak vodi Centralni istražni odbor.
- U Moskvi je uhapšen Ibrahim Sulejmanov. Sumnjiči se za krivično delo predviđeno članom 105. Krivičnog zakona Ruske Federacije (ubistvo) - izjavio je izvor za TASS.
Ko je Ibrahim Sulejmanov?
Ibrahim Sulejmanov i njegov brat Rasul bili su 2024. godine vlasnici velike IT kompanije "Sirena-travel", koja se bavi tehnologijama za putničke usluge.
Detalji o samom ubistvu, kao i o vremenu kada je navodno počinjeno, za sada nisu poznati javnosti.
