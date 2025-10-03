Slušaj vest

Ruske bezbednosne službe uhapsile su u Moskvi milijardera Ibrahima Sulejmanova zbog sumnje da je počinio ubistvo. Prema informacijama koje su izvori iz pravosudnih tela dali ruskoj novinskoj agenciji TASS, reč je o ubistvu počinjenom "prethodnih godina".

Zajednička akcija policije i tajne službe

Sulejmanov je uhapšen u zajedničkoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne službe bezbednosti (FSB). Krivični postupak vodi Centralni istražni odbor.

- U Moskvi je uhapšen Ibrahim Sulejmanov. Sumnjiči se za krivično delo predviđeno članom 105. Krivičnog zakona Ruske Federacije (ubistvo) - izjavio je izvor za TASS.

Ibrahim Sulejmanov Foto: Telegram

Ko je Ibrahim Sulejmanov?

Ibrahim Sulejmanov i njegov brat Rasul bili su 2024. godine vlasnici velike IT kompanije "Sirena-travel", koja se bavi tehnologijama za putničke usluge.