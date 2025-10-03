EVROPSKI MONARH ABDICIRAO POSLE 25 GODINA! Predaje presto svom sinu koji će danas biti KRUNISAN, sprema se velika FEŠTA, Makron pozvan u goste! (FOTO/VIDEO)
Anri (70) je služio tom malom vojvodstvu u centru Evrope 25 godina u veoma simboličnoj ulozi. Njegov sin Gijom (43) će biti krunisan na ceremoniji kasnije tokom dana a zatim će pozdraviti građane sa balkona palate koji gleda na centralni trg.
S njim će biti članovi kraljevske porodice, supruga vojvotkinja Stefani od Lanoja rođena u Belgiji i sinovi princ Čarls (5) i princ Fransoa (2).
Gijom će biti sedmi veliki vojvoda od Luksemburga od 1890. godine kada je moderna monarhija uspostavljena.
Gijom će posle očeve abdikacije biti krunisan i položiti zakletvu na ustav Luksemburga pred 60 izabranih članova doma poslanika, parlamenta zemlje.
Očekuje se da će ceremonijama prisustvovati kraljevske porodice iz Holandije i Belgije. Kasnije tokom dana novi veliki vojvoda će prirediti gala veče za goste među kojima će biti i francuski predsednik Emanuel Makron i nemački predsednik Frank Valter Štajnmajer.
Tokom vikenda Gijom će obaviti tradicionalni obilazak nacije koji će se završiti nedeljnom misom sa nadbiskupom Žan-Klodom Olerišom u rimokatoličkoj katerdrali Notr Dam iz Luksemburga.
Ova mala nacija je parlamentarna demokratija sa velikim vojvodom kao šefom države slično kralju Čarlsu u Velikoj Britaniji ili kralju Filipu u Belgiji.
Ima oko 700.000 stanovnika i poslednje je preostalo veliko vojvodstvo na svetu.
Luksemburgje jedna od najmanjih zemalja Evropske unije i najbogatija po glavi stanovnika, on je finansijska sila i sedište važnih institucija EU kao što je Evropski sud pravde i Evropska investiciona banka.
U Luksemburgu je sedište brojnih banaka iz evrozone, kompanija osiguranja i menadžera hedž fondova i tržišta novca.
Kao i njegov otac Anri, Gijom je obrazovan u Francuskoj, Švajcarskoj i na britanskoj vojnoj akademiji Sendherst. Zatim je radio za belgijske, nemačke i španske firme.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)