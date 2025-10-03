BRISELSKI POLITIKO RAZGOVARAO SA POSLANICIMA I ZVANIČNICIMA EVROPSKOG PARLAMENTA O INICIJATIVAMA ZA SMENU ŠEFICE VLADE EU

Ursula fon der Lajen će se naredne sedmice suočiti sa drugom rundom glasanja o poverenju predsednici Evropske komisije u manje od tri meseca.

Briselski Politiko u opširnoj analizi navodi da broj protivnika šefice vlade EU raste, ali da se ipak očekuje da poslanici mejstrim političkih opcija u Evropskom parlamentu ipak umesto uklanjanja Fon der Lajen sa funkcije odaberu potrebu za stabilnošću u Uniji.

Navodi se da, iako evroposlanici, uključujući one iz Evropske narodne partije (EPP), političke grupacije desnog centra kojoj pripada i Fon der Lajen, sve više kritikuju njene liderske sposobnosti, veća je šansa da će oni debatu o njoj u ponedeljak u Evropskom parlamentu iskoristiti da javno izraze neslaganje sa predsednicom Evropske komisije nego da se ultradesnici i ultralevici u četvrtak pridruže u njenom rušenju.

- Postoji mnogo razloga za kritike na račun Ursule fon der Lajen. Ali, mi ne verujemo da bi njen naslednik bio bolji od aktuelne predsednice Evropske komisije - kazao je Erik Markart, vođa nemačkih Zelenih u Evropskom parlamentu.

Politiko naglašava da se do sada nikada nije dogodilo da se glasanje o poverenju vođstvu EU održava ponovo u tako kratkom vremenskom roku, pošto je poslednje bilo u julu.

U četvrtak će u Strazburu 9. oktobra biti održana dva odvojena glasanja, od čega će jedno biti na inicijativu ultradesničarske poslaničke grupe Patriote za Evropu, a zahtev za drugo podnela je Levica, grupa evroposlanika koja je radikalnija po stavovima od mejnstrim poslaničke grupe Socijalisti i demokrate (S&D).

Šta kažu brojke?

U Evropskom parlamentu ukupno je 719 poslanika, a da bi Fon der Lajen bila smenjena potrebno je da joj dve trećine njih izglasa nepoverenje.

Patriote za Evropu, Levica i još jedna ultradesničarska poslanička grupa Evropa suverenih nacija imaju ukupno 158 predstavnika u Evropskom parlamentu, tako da im je potrebno podrška značajnog broja evroposlanika centrističkih stranaka.

Politiko navodi, pozivajući se na mišljenje 11 evroposlanika i zvaničnika u Briselu, da iako postoje određeni dokazi da se politički centar EU okreće protiv Fon der Lajen, to je i dalje daleko od broj potrebnog za njeno rušenje.

Poslaničke grupe koje traže njenu smenu optužuju je za slabljenje EU, nedostatak transparentnosti u radu, loše odluke u vezi sa trgovinskim sporazumima potpisanim sa SAD i Latinskom Amerikom, neodgovarajući stav u vezi sa Pojasom Gaze, ostavljanje poljoprivrednika da se snalaze sami sa problemima i slabljenje pravila vezanih za borbu protiv klimatskih promena.

Politiko podseća da sve mejnstrim poslaničke grupe u Evropskom parlamentu - S&D, liberali iz Obnovimo Evropu, Zeleni i EPP, dakle oni koji su izglasali drugi mandat Fon der Lajen na čelu vlade EU, imaju i "problematične" poslanike kojima se ona ne dopada.

- Ponekad je teško "svariti" to što ona radi - kazao je briselskom sajtu zvaničnik EPP koji je kao i drugi sagovornici insistirao na anonimnosti.

Drugi evroposlanik EPP rekao je da među nemačkim predstavnicima stranke Fonj der Lajen "raste protivljenje" njoj.

Na letošnjem glasanju o poverenju predsednici Evropske komisije koje su tražile poljska i rumunska delegacija ultradesničarske poslaničke grupe Evropski konzervativci i reformisti svega 553 evroposlanika se uopšte odlučilo da glasa, od čega je 175 bilo protiv Fon der Lajen.

Tada je, iako su mnogi predstavnici centrističkih stranaka izražavali frustriranost njenim vođstvom, 86 evroposlanika nije pojavilo na glasanju, 11 je bilo uzdržano, a 355 njih je podržalo Fon der Lajen.

Svega dvoje poslanika političkog centra EU je glasalo protiv nje.

Sada je, prema informacijama Politika, situacija drugačija, pošto je veći broj evroposlanika spreman da podrži inicijativu za smenu Fon der Lajen koju je predložila Levica.

Bardela spreman da podrži ideološke protivnike da smeni Fon der Lajen

Među njima su i neki zvaničnici Patriota za Evropu, čiji je vođa Žordan Bardela (30), mladi štićenik Marin le Pen koji ju je nasledio na čelu francuskog desničarskog Nacionalnog okupljanja, kazao da će oni podržati inicijativu Levicu uprkos ideološkim neslaganjima.

U najgorem scenariju po Fon der Lajen njima bi se pridružili i oni evroposlanici S&D, Obnovimo Evropu i Zelenih koji nisu želeli da je podrže na glasanju u julu.

Tada bi 305 evroposlanika bilo za smenu predsednice Evropske komisije, što je još uvek daleko od 480 koliko je neophodno za dvotrećinsku većinu.

