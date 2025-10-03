Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin opredelio se juče u korist bliskoistočnog mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa.

Najvažniji element mirovnog rešenja u regiji i dalje je dvodržavno rešenje Izraela i Palestine, naglasio je Putin u Sočiju na događaju političkog kluba Valdaj.

Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, Printskrin Youtube

Međutim, spreman da pruži priliku Trampovom modelu, rekao je sledeće:

- Bivši britanski premijer Toni Bler, koji je imenovan za člana prelaznog međunarodnog tela za nadzor Gaze, možda nije poznat kao anđeo čuvar mira, ali jeste iskusan političar - ocenio je ruski predsednik.

Putin se obraća iz Sočija Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Važno je da su se i Izrael i Palestinska samouprava kao i militantna palestinska organizacija Hamas složili s rešenjem, dodao je. Tramp je predložio prekid vatre u Pojasu Gaze kao deo mirovnog plana od 20 tačaka koji je pre pet dana predstavio u Vašingtonu.

Plan uključuje potpuno razoružanje Hamasa i hitno oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.

Toni Bler, bivši premijer Velike Britanije Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, JESSICA LEE/EPA

Hamasneće imati nikakvu ulogu u upravljanju tim obalnim pojasom, a Izraeluje takođe zabranjeno anektiranje teritorija. Umesto toga, Pojasom Gaze upravljaće prelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom budućih međunarodnih stabilizacionih snaga.

Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Nemačka, Francuska i Velika Britanija, kao i ministri spoljnih poslova nekoliko arapskih država, uključujući Katar, Egipat, Jordan, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, takođe su izrazili podršku planu.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaNETANJAHU STIŽE U BELU KUĆU, NA POMOLU NOVI PLAN ZA GAZU! Sastanak sa predsednikom SAD koji kaže da su "svi spremni za nešto posebno", to posebno je TONI BLER!
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu
PlanetaBLER NA ČELU PRELAZNE VLASTI U GAZI POSLE RATA! BBC saznaje da je bivši britanski premijer u igri ako bude postignut dogovor o prekidu vatre Izraela i Hamasa
x EPA Olivier Matthys copy.jpg
PlanetaUMRO BLEROV VICEPREMIJER DŽON PRESKOT: Jedan od ključnih saradnika nekadašnjeg predsednika britanske vlade izgubio bitku s Alchajmerovom bolešću
collage.jpg
PlanetaBIZARNA STATUA TONIJA BLERA NA KOSOVU POSTALA HIT NA MREŽAMA: Englezi ne mogu da veruju šta su ALBANCI NAPRAVILI (FOTO/VIDEO)
w-56484738-toni-bler.jpg