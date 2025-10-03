PUTIN O TONIJU BLERU: "On možda nije poznat kao anđeo čuvar mira, ali jeste iskusan političar" (FOTO/VIDEO)
Ruski predsednik Vladimir Putin opredelio se juče u korist bliskoistočnog mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa.
Najvažniji element mirovnog rešenja u regiji i dalje je dvodržavno rešenje Izraela i Palestine, naglasio je Putin u Sočiju na događaju političkog kluba Valdaj.
Međutim, spreman da pruži priliku Trampovom modelu, rekao je sledeće:
- Bivši britanski premijer Toni Bler, koji je imenovan za člana prelaznog međunarodnog tela za nadzor Gaze, možda nije poznat kao anđeo čuvar mira, ali jeste iskusan političar - ocenio je ruski predsednik.
Važno je da su se i Izrael i Palestinska samouprava kao i militantna palestinska organizacija Hamas složili s rešenjem, dodao je. Tramp je predložio prekid vatre u Pojasu Gaze kao deo mirovnog plana od 20 tačaka koji je pre pet dana predstavio u Vašingtonu.
Plan uključuje potpuno razoružanje Hamasa i hitno oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.
Hamasneće imati nikakvu ulogu u upravljanju tim obalnim pojasom, a Izraeluje takođe zabranjeno anektiranje teritorija. Umesto toga, Pojasom Gaze upravljaće prelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom budućih međunarodnih stabilizacionih snaga.
Nemačka, Francuska i Velika Britanija, kao i ministri spoljnih poslova nekoliko arapskih država, uključujući Katar, Egipat, Jordan, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, takođe su izrazili podršku planu.