Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin opredelio se juče u korist bliskoistočnog mirovnog plana predsednika SAD Donalda Trampa.

Najvažniji element mirovnog rešenja u regiji i dalje je dvodržavno rešenje Izraela i Palestine, naglasio je Putin u Sočiju na događaju političkog kluba Valdaj.

1/14 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia, Printskrin Youtube

Međutim, spreman da pruži priliku Trampovom modelu, rekao je sledeće:

- Bivši britanski premijer Toni Bler, koji je imenovan za člana prelaznog međunarodnog tela za nadzor Gaze, možda nije poznat kao anđeo čuvar mira, ali jeste iskusan političar - ocenio je ruski predsednik.

1/10 Vidi galeriju Putin se obraća iz Sočija Foto: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Važno je da su se i Izrael i Palestinska samouprava kao i militantna palestinska organizacija Hamas složili s rešenjem, dodao je. Tramp je predložio prekid vatre u Pojasu Gaze kao deo mirovnog plana od 20 tačaka koji je pre pet dana predstavio u Vašingtonu.

Plan uključuje potpuno razoružanje Hamasa i hitno oslobađanje svih preostalih izraelskih talaca koje drži Hamas u zamenu za stotine palestinskih zatvorenika, kao i povlačenje izraelske vojske iz Pojasa Gaze.

1/10 Vidi galeriju Toni Bler, bivši premijer Velike Britanije Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA, JESSICA LEE/EPA

Hamasneće imati nikakvu ulogu u upravljanju tim obalnim pojasom, a Izraeluje takođe zabranjeno anektiranje teritorija. Umesto toga, Pojasom Gaze upravljaće prelazna vlada palestinskih tehnokrata pod nadzorom budućih međunarodnih stabilizacionih snaga.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA