Slušaj vest

Flotila za Gazu saopštila je danas da je njen poslednji brod koji je bio na putu za tu palestinsku teritoriju "presretnut", pošto je prethodno Izrael to učinio s oko 40 brodova koji su učestvovali u akciji i priveo propalestinske aktiviste u njima, koje će proterati.

"Marinet, poslednji preostali brod Globalne sumud flotile presretnut je u 10.29 po lokalnom vremenu (9.29 po srednjoevropskom vremenu) na oko 42,5 nautičkih milja od Gaze", saopštila je organizacija na svojim društvenim mrežama.

Kako je saopšteno ukupno su tokom dva poslednja dana "izraelske okupacione mornaričke snage ilegalno presrele " njihova 42 broda, a svaki od njih prevozio je humanitarnu pomoć, volontere uz "rešenost da se probije ilegalna opsada Gaze".

1/3 Vidi galeriju Gaza flotila Foto: Emilio Morenatti/AP, Alfonso Duran/AP

Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova juče je saopštilo da će i tom brodu biti sprečeno "probijanje blokade i pokušaj ulaska u zonu aktivnih borbi" pošto je pretodno više od 400 militanata na 41 brodu flotile privedeno tokom operacije koja je trajala oko 12 sati.

Aktivisti sa brodova bezbedno su prebačeni u luku Ašdod gde ih je preuzela izraelska policija, rekao je sinoć izraelski zvaničnik.

Globalna sumud flotila u kojoj su bile političke ličnosti i aktivisti među kojima je i Šveđanka Greta Tunberg krenula je iz Španije u septembru sa ciljem da probije izraelsku blokadu Pojasa Gaze.

1/5 Vidi galeriju Specijalna jedinica izraelskih marinaca "Šajetet 13" (Flotila 13) Foto: The Israel Defense Forces, Printscreen/Youtube/Stand Tall Israel

Flotila se predstavlja kao "mirovna i nenasilna misija humanitarne pomoći" čiji cilj je da "probije blokadu Gaze" i donese "humanitarnu pomoć stanovništvu pod opsadom suočenom sa glađu i genocidom".

Izrael je objavio juče ujutro da će putnici iz tih brodova svi "živi i zdravi" biti "proterani u Evropu".

Izraelska mornarica je u sredu uveče počela sa presretanjem brodova posle upozorvanja njihovih posada da ulaze u vode koje su pod izraelskom kontrolom.

1/12 Vidi galeriju Globalna sumud flotila (GSF) za pomoć Pojasu Gaze Foto: MOHAMED MESSARA/EPA

Hiljade ljudi protestovalo je juče u više evropskih zemalja i u Meksiku da osudi presretanje flotile i izrazi podršku palestinskom narodu. Protesti su održani u Francuskoj, Italiji, Irskoj i Švajcarskoj.

1/4 Vidi galeriju Napad na Globalnu sumud flotilu koja prevozi humanitarnu pomoć za Pojas Gaze Foto: Screenshot

U junu i julu izraelska mornarica je presrela dva broda koji su išli ka Gazi sa poznatim aktivistima kao što je Greta Tunberg.

1/7 Vidi galeriju Požar na brodu Globalne sumud flotile (GSF) za Gazu, na kojoj je bila Greta Tunberg, nakon što je navodno pogođen dronom, što su tuninske vlasti negirale Foto: Screenshot, TONI ALBIR/EFE

Aktivisti su prebačeni u Izrael i zatim proterani.