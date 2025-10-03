Slušaj vest

Ukrajinski dronovi napali su 3. oktobra rafineriju nafte Orsknefteorgsintez u Orenburškoj oblasti, izvestio je nezavisni ruski medij Astra. Postrojenje se nalazi oko 1.400 kilometara od teritorije pod ukrajinskom kontrolom, piše Kijev independent.

Značaj rafinerije Orsknefteorgsintez

Rafinerija je osnovana 1935. godine i spada među najstarije i najveće na južnom Uralu. Njeni kapaciteti obuhvataju preradu 6,6 miliona tona sirove nafte godišnje.

Guverner oblasti, Jevgenij Solncev, potvrdio je napad, ali tvrdi da rad rafinerije nije poremećen. Prema njegovim rečima, na licu mesta su angažovane hitne službe.

Postrojenje proizvodi motorni benzin, dizel Euro 5, avionsko gorivo, bitumen i maziva. To je jedina rafinerija u Orenburškoj oblasti i važan deo ruskog energetskog sistema.

Novi talas napada na rusku naftnu infrastrukturu Ukrajina je poslednjih meseci pojačala napade dronovima na ruske rafinerije.

Prema podacima "Fajnenšel tajmsa", od avgusta 2025. godine pogođeno je 16 od ukupno 38 ruskih rafinerija, što je ruski izvoz dizela svelo na najniži nivo od 2020. godine.

