JEREVAN NE PRIHVATA MIROVNE USLOVE BAKUA! Jermenija ne pristaje na nove zahteve Azerbejdžana!
Jermenijane pristaje na određene preduslove Azerbejdžanaza potpisivanje mirovnog sporazuma, izjavio je ministar spoljnih poslova Ararat Mirzojan.
Sporazum već parafiran
- Postoji deo mirovnog sporazuma koji je parafirao azerbejdžanski ministar zajedno sa mnom. Dakle, mi smo spremni. Tekst je usaglašen još u martu i sada je parafiran. Spremni smo da sporazum potpišemo što je pre moguće. Azerbejdžanska strana postavlja određene preduslove s kojima se ne slažemo. Ipak, čak i pre finalne ceremonije potpisivanja, procesi su već u toku ili mogu biti pokrenuti. Na primer, razgovarali smo o većoj toleranciji i saradnji na međunarodnim forumima - rekao je Mirzojan u intervjuu za poljski TVP World.
Železnica između Jermenije i Azerbejdžana
Prema rečima ministra, izgradnja železnice između Jermenije i Azerbejdžana mogla bi da potraje najmanje dve godine.
- Kada je reč o železničkom transportu, stručnjaci procenjuju da bi izgradnja mogla da traje najmanje dve godine. Ipak, veoma smo zainteresovani da ubrzamo gradnju i otvaranje komunikacije između Jermenije i Azerbejdžana jer, kao što sam rekao, mi smo jedni od glavnih korisnika. Takođe možemo slati i primati teret koristeći azerbejdžansku infrastrukturu i teritoriju - naglasio je Mirzojan.
"Trampova ruta" za mir i prosperitet
Dana 8. avgusta, posle trilateralnog sastanka u Vašingtonu sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, Pašinjan i Alijev potpisali su zajedničku deklaraciju o mirnom rešavanju odnosa između Bakua i Jerevana, kao i o uspostavljanju transportnih veza između glavnog dela Azerbejdžana i Nahčivana. Projekat je nazvan "Trampova ruta za međunarodni mir i prosperitet".