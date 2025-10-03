Slušaj vest

Jermenijane pristaje na određene preduslove Azerbejdžanaza potpisivanje mirovnog sporazuma, izjavio je ministar spoljnih poslova Ararat Mirzojan.

Sporazum već parafiran

- Postoji deo mirovnog sporazuma koji je parafirao azerbejdžanski ministar zajedno sa mnom. Dakle, mi smo spremni. Tekst je usaglašen još u martu i sada je parafiran. Spremni smo da sporazum potpišemo što je pre moguće. Azerbejdžanska strana postavlja određene preduslove s kojima se ne slažemo. Ipak, čak i pre finalne ceremonije potpisivanja, procesi su već u toku ili mogu biti pokrenuti. Na primer, razgovarali smo o većoj toleranciji i saradnji na međunarodnim forumima - rekao je Mirzojan u intervjuu za poljski TVP World.

Železnica između Jermenije i Azerbejdžana

Prema rečima ministra, izgradnja železnice između Jermenije i Azerbejdžana mogla bi da potraje najmanje dve godine.

- Kada je reč o železničkom transportu, stručnjaci procenjuju da bi izgradnja mogla da traje najmanje dve godine. Ipak, veoma smo zainteresovani da ubrzamo gradnju i otvaranje komunikacije između Jermenije i Azerbejdžana jer, kao što sam rekao, mi smo jedni od glavnih korisnika. Takođe možemo slati i primati teret koristeći azerbejdžansku infrastrukturu i teritoriju - naglasio je Mirzojan.

