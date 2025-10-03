Slušaj vest

Želja administracije američkog predsednika Donalda Trampa da Ukrajini obezbedi rakete dugog dometa Tomahavk možda nije održiva jer su trenutno raspoložive zalihe namenjene američkoj mornarici i u druge svrhe.

To je objavio Rojters, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika i još tri izvora.

Britanska agencija podseća da je Trampov potpredsednik Džej Di Vens u nedelju rekao da Vašington razmatra zahtev Ukrajine za dobijanje raketa dugog dometa Tomahavk, nakon čega je Kit Kelog, specijalni izaslanik predsednika SAD za Ukrajinu, izjavio je za Foks njuz da Amerika odobrava konkretne slučajeve u kojima Kijev može da izvodi udare dugog dometa unutar Rusije.

Rojters je sredinom ove sedmice izvestio da će SAD pružiti Ukrajini obaveštajne podatke o ciljevima energetske infrastrukture dugog dometa u Rusiji.

Američka raketa Tomahavk Foto: Shutterstock

Ali, američki zvaničnik i izvori upoznati s obukom za rukovanje raketama Tomahavk i njihovim zalihama doveli su u pitanje izvodljivost isporuke ovih krstarećih raketa, koje imaju domet do 2.500 kilometara.

Neimenovani zvaničnik je naglasio da u SAD nema nestašice tog oružja, koje vojska često koristi za kopnene napade i sugerisao da bi Kijevu mogle da budu isporučene druge opcije, odnosno projektili kraćeg dometa.

On je rekao da bi Amerika mogla da razmotri mogućnost da dozvoli evropskim saveznicima da kupuju drugo oružje dugog dometa za Ukrajinu i da ga isporučuju tamo, ali da je malo verovatno da bi to mogli da budu Tomahavci.

Kremlj je u četvrtak saopštio da bi, ako SAD isporuče Tomahavke Ukrajini, to pokrenulo novu rundu opasne eskalacije između Rusije i Zapada.

Prema budžetskim dokumentima Pentagona, američka mornarica je glavni korisnik raketa Tomahavk i do sada je kupila 8.959 ovih projektila po prosečnoj ceni od 1,3 miliona dolara po komadu.

Raketa Tomahavk se proizvodi od sredine 80-ih prošlog veka.

Poslednjih godina proizvodnja se kretala od 55 do 90 raketa godišnje.

Prema podacima Pentagona, SAD planiraju da kupe 57 raketa tokom 2026. godine.