Grčko-američka porodica doživela je tragediju u Nju Džersiju, kada je njihovu ćerku i unuku Mariju Nioti (17) udario i ubio vozač, koji ju je navodno mesecima proganjao.

Marijina baka je rekla da je prepoznala unuku po papučama i da je videla kako umire.

"Rekla sam joj Marija, doći će da ti pomognu, budi strpljiva, čekaj, oni dolaze. Dva puta je otvorila usta i rekla "ah, ah", a onda je umrla", ispričala je baka ubijene devojke.

Foto: Printscreen/GoFundMe

Marija i njena drugarica Izabela Salas su vozile električni bicikl kada ih je udario i ubio vozač crnog džipa.

"Udario ih je ispred moje kuće i vukao ih je ispod kola sa biciklama. Slomio im je kosti, noge, kičmu. Rekla sam sinu da je to ona, ali mi nije verovao. Prepoznala sam je po papučama na ulici. Lice joj je bilo neprepoznatljivo jer ju je vukao po asfaltu, a telo joj je bilo slomljeno i u modricama", prisetila se baka.

Ona je dodala da je dete ubijeno pred njom i da to nikada neće zaboraviti.

Do užasa je došlo u ponedeljak popodne u mirnoj ulici, gde je brzina kretanja samo 40 km/h.

Foto: Printscreen/GoFundMe

Vozač (17) džipa ih je pokosio i pobegao sa lica mesta, ali je ubrzo uhapšen i optužen za ubistvo. Devojke su prevezene u bolnicu, ali su nažalost preminule posle nekoliko sati.

Komšije su rekle da je taj isti džip mesecima bio parkiran ispred Marijine kuće, dok su članovi porodice rekli da ju je vozač proganjao i uhodio, ali da nadležni nisu preduzeli ništa.

"Protiv njega su podnete zabrane prilaska nakon žalbi na uznemiravanje i praćenje, ali ništa se nije dogodilo. To je jednostavno tragedija", rekao je njihov prijatelj.