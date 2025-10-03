Slušaj vest

Ministarstvo odbrane Belgije istražuje incident od četvrtka uveče kada je registrovano 15 dronova iznad vojne baze Elsenborn, u blizini nemačke granice, potvrđeno je danas za Politiko.

Još nije jasno odakle su dronovi došli i ko je njima upravljao, prenosi portal, ali izveštaji pokazuju da su nestali u pravcu Nemačke.

Narušavanje vazdušnog prostora Belgije je poslednji u talasu incidenata sa dronovima na teritorijama država članica Evropske unije.

dron (3).jpg
Foto: Shutterstock

U četvrtak uveče, u odvojenom incidentu, aerodrom u Minhenu bio je prinuđen da suspenduje saobraćaj, što je dovelo do otkazivanja 17 letova.

Premijer Bavarske Markus Zeder objavio je danas na društvenoj mreži X da policija ima dozvolu da puca i obori dronove odmah.

(Kurir.rs/FoNet)

