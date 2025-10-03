Dronovi iznad vojne baze Elsenborn u Belgiji u blizini nemačke granice, vlasti istražuju incident sa 15 bespilotnih letelica
ISTRAGA MINISTARSTVA ODBRANE U BRISELU
DRONOVI IZNAD VOJNE BAZE U BELGIJI! Nastavlja se talas incidenata u zemljama EU, ne zna se odakle je došlo 15 bespilotnih letelica, nestali u pravcu Nemačke
Slušaj vest
Ministarstvo odbrane Belgije istražuje incident od četvrtka uveče kada je registrovano 15 dronova iznad vojne baze Elsenborn, u blizini nemačke granice, potvrđeno je danas za Politiko.
Još nije jasno odakle su dronovi došli i ko je njima upravljao, prenosi portal, ali izveštaji pokazuju da su nestali u pravcu Nemačke.
Narušavanje vazdušnog prostora Belgije je poslednji u talasu incidenata sa dronovima na teritorijama država članica Evropske unije.
Foto: Shutterstock
U četvrtak uveče, u odvojenom incidentu, aerodrom u Minhenu bio je prinuđen da suspenduje saobraćaj, što je dovelo do otkazivanja 17 letova.
Premijer Bavarske Markus Zeder objavio je danas na društvenoj mreži X da policija ima dozvolu da puca i obori dronove odmah.
(Kurir.rs/FoNet)
Reaguj
Komentariši