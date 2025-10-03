Slušaj vest

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa neće isplatiti 2,1 milijardu dolara za infrastrukturne projekte u Čikagu, saopštio je danas direktor Kancelarije za upravu i budžet Bele kuće Rasel Vout.

Time je proširen finansijski obračun Trampove administracije s gradovima u kojima su na vlasti opozicione demokrate, i to koristeći nedavno nastupio prekid budžetskog finansiranja rada savezne vlade.

Vout je na društvenim mrežama napisao da je novac "stavljen na čekanje kako bi se osiguralo da finansiranje ne teče putem ugovora zasnovanih na rasi".

On je ranije ove nedelje dao sličnu objavu u vezi sa gradom Njujorkom.

Naveo je da će 18 milijardi dolara za infrastrukturu biti obustavljeno, uključujući finansiranje novog železničkog tunela ispod reke Hadson.

Protesti u Čikagu Foto: PATRICK GORSKI/EPA

Gubitak novca bio bi značajan korak unazad za planiranje transporta u Čikagu, posebno za dugo očekivani plan za produženje linije gradskog voza sa četiri nove železničke stanice, radi boljeg pristupa siromašnim naseljima.

Vout je saopštio da je na meti i širi projekat modernizacije te železnice.

Američki predsednik Donald Tramp sa pripadnicima Nacionalne garde i policije u Vašingtonu, podelio im hamburgere i picu Foto: Printscreen/Youtube/Fox News

Predsednik SAD Donald Tramp prihvatio je Voutovu taktiku.

U slučaju Njujorka, Ministarstvo saobraćaja je saopštilo da je ispitivalo da li u dva velika infrastrukturna projekta ima "neustavne prakse", ali da je blokada finansiranja savezne vlasti, koja je počela u sredu, primorala Ministarstvo na prinudni odmor zaposlenih koji sprovode reviziju.

Američki predsednik Donald Tramp tokom posete "Aligator Alkatrazu" na Floridi Foto: Evan Vucci/AP

Obustavljanje finansiranja verovatno je usmereno protiv lidera demokrata u Senatu Čaka Šumera iz Njujorka, koga Bela kuća krivi za blokadu finansiranja. On je rekao da bi zamrzavanje finansiranja naštetilo putnicima.

"Ometanje ovih projekata je glupo i kontraproduktivno jer stvaraju desetine hiljada odličnih radnih mesta i neophodni su za jaku regionalnu i nacionalnu ekonomiju", objavio je Šumer na društvenom mreži X.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaPREOKRET - NIŠTA OD TOMAHAVKA ZA UKRAJINU! Zvaničnik u Vašingtonu otkrio Rojtersu pravo stanje stvari: "Želja Trampove administracije nije održiva" (FOTO)
tramp zelenski.jpg
PlanetaNEŠTO SE DEŠAVA, ALTERNATIVA ZA NEMAČKU SVE BLIŽA TRAMPU: Pojačavaju se kontakti s američkim predsednikom kako AfD postaje sve bitniji igrač u Berlinu (FOTO)
AFD.jpg
PlanetaŠTA RADI MAKRONOVA ŠAKA NA LICU EDIJA RAME: Albanski premijer hteo da bude duhovit i PROZOVE TRAMPA pred predsednikom Francuske, na kraju dobio OVO (VIDEO)
makron.jpg
PlanetaTO JE TO, TRAMP DAJE UKRAJINI SVE ŠTO JE TRAŽILA! SAD će navoditi udare raketama dugog dometa na ono što je Putinu najvažnije, pored TOMAHAVKA u igri i BARAKUDA
tramp putin.jpg
PlanetaOBUSTAVLJEN RAD AMERIČKE VLADE, PRED OTKAZOM STOTINE HILJADA LJUDI! Tramp preti OSVETOM demokratama, na sajtu Bele kuće postavljen sat koji OTKUCAVA (FOTO)
tramp.jpg