TRAMP STOPIRA 2,1 MILIJARDU DOLARA NAMENJENIH ZA PROJEKTE U ČIKAGU! Širi se obračun administracije američkog predsednika sa lokalnim vladajućim demokratama
Administracija predsednika SAD Donalda Trampa neće isplatiti 2,1 milijardu dolara za infrastrukturne projekte u Čikagu, saopštio je danas direktor Kancelarije za upravu i budžet Bele kuće Rasel Vout.
Time je proširen finansijski obračun Trampove administracije s gradovima u kojima su na vlasti opozicione demokrate, i to koristeći nedavno nastupio prekid budžetskog finansiranja rada savezne vlade.
Vout je na društvenim mrežama napisao da je novac "stavljen na čekanje kako bi se osiguralo da finansiranje ne teče putem ugovora zasnovanih na rasi".
On je ranije ove nedelje dao sličnu objavu u vezi sa gradom Njujorkom.
Naveo je da će 18 milijardi dolara za infrastrukturu biti obustavljeno, uključujući finansiranje novog železničkog tunela ispod reke Hadson.
Gubitak novca bio bi značajan korak unazad za planiranje transporta u Čikagu, posebno za dugo očekivani plan za produženje linije gradskog voza sa četiri nove železničke stanice, radi boljeg pristupa siromašnim naseljima.
Vout je saopštio da je na meti i širi projekat modernizacije te železnice.
Predsednik SAD Donald Tramp prihvatio je Voutovu taktiku.
U slučaju Njujorka, Ministarstvo saobraćaja je saopštilo da je ispitivalo da li u dva velika infrastrukturna projekta ima "neustavne prakse", ali da je blokada finansiranja savezne vlasti, koja je počela u sredu, primorala Ministarstvo na prinudni odmor zaposlenih koji sprovode reviziju.
Obustavljanje finansiranja verovatno je usmereno protiv lidera demokrata u Senatu Čaka Šumera iz Njujorka, koga Bela kuća krivi za blokadu finansiranja. On je rekao da bi zamrzavanje finansiranja naštetilo putnicima.
"Ometanje ovih projekata je glupo i kontraproduktivno jer stvaraju desetine hiljada odličnih radnih mesta i neophodni su za jaku regionalnu i nacionalnu ekonomiju", objavio je Šumer na društvenom mreži X.
