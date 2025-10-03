TRAMP DAO HAMASU ROK DO NEDELJE: Ako ne prihvati američki mirovni plan za Gazu, sledi PAKAO!
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je militantnoj grupi Hamas čvrst rok da prihvati američki mirovni plan za Gazu, i upozorio da će, ukoliko to ne učini, "nastati pravi pakao".
Tramp je u petak na svojoj platformi "Truth Social" napisao da dogovor mora biti postignut do 18.00 po američkom vremenu - u nedelju, javlja BBC.
On je upozorio da će, ako se ovaj sporazum ne postigne, "uslediti pakao protiv Hamasa".
"Pakao, kakav niko nikada ranije nije video", naveo je Tramp.
On je istakao da je Hamas, pored tragičnih gubitaka, dobio poslednju šansu da preživi, zahvaljujući mirovnom sporazumu koji su podržale velike sile Bliskog istoka i Sjedinjene Američke Države.
"Velike, moćne i veoma bogate nacije Bliskog istoka i okolnih područja, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, složile su se, uz potpis Izraela, o miru nakon 3.000 godina na Bliskom istoku. Ovaj sporazum takođe štedi živote svih preostalih boraca Hamasa... Imaćemo mir na Bliskom istoku na ovaj ili onaj način. Nasilje i krvoproliće će prestati", poručio je on.
Tramp je takođe pozvao na oslobađanje svih talaca, uključujući i tela onih koji su poginuli.
On je zamolio "sve nevine Palestince" da odmah napuste ovo područje "potencijalno velike buduće smrti" i odu u bezbednije delove Gaze.
Plan predviđa trenutni prekid borbi i oslobađanje u roku od 72 sata 20 živih izraelskih talaca koje Hamas drži - kao i predaju posmrtnih ostataka talaca za koje se veruje da su mrtvi - u zamenu za oslobađanje stotina pritvorenih Palestinaca iz Gaze.
Arapski i turski posrednici vrše pritisak na Hamas da da pozitivan odgovor na ovaj predlog, ali je jedan visoki predstavnik Hamasa izjavio da će naoružana grupa verovatno odbaciti plan.
