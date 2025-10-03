Slušaj vest

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dao je militantnoj grupi Hamas čvrst rok da prihvati američki mirovni plan za Gazu, i upozorio da će, ukoliko to ne učini, "nastati pravi pakao".

Tramp je u petak na svojoj platformi "Truth Social" napisao da dogovor mora biti postignut do 18.00 po američkom vremenu - u nedelju, javlja BBC.

On je upozorio da će, ako se ovaj sporazum ne postigne, "uslediti pakao protiv Hamasa".

"Pakao, kakav niko nikada ranije nije video", naveo je Tramp.

Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

On je istakao da je Hamas, pored tragičnih gubitaka, dobio poslednju šansu da preživi, zahvaljujući mirovnom sporazumu koji su podržale velike sile Bliskog istoka i Sjedinjene Američke Države.

"Velike, moćne i veoma bogate nacije Bliskog istoka i okolnih područja, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama, složile su se, uz potpis Izraela, o miru nakon 3.000 godina na Bliskom istoku. Ovaj sporazum takođe štedi živote svih preostalih boraca Hamasa... Imaćemo mir na Bliskom istoku na ovaj ili onaj način. Nasilje i krvoproliće će prestati", poručio je on.

Tramp je takođe pozvao na oslobađanje svih talaca, uključujući i tela onih koji su poginuli.

On je zamolio "sve nevine Palestince" da odmah napuste ovo područje "potencijalno velike buduće smrti" i odu u bezbednije delove Gaze.

Plan predviđa trenutni prekid borbi i oslobađanje u roku od 72 sata 20 živih izraelskih talaca koje Hamas drži - kao i predaju posmrtnih ostataka talaca za koje se veruje da su mrtvi - u zamenu za oslobađanje stotina pritvorenih Palestinaca iz Gaze.

Arapski i turski posrednici vrše pritisak na Hamas da da pozitivan odgovor na ovaj predlog, ali je jedan visoki predstavnik Hamasa izjavio da će naoružana grupa verovatno odbaciti plan.