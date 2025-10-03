Slušaj vest

Ruski ratni brodovi navodno su više puta plovili kursom koji vodi ka sudaru, nišanili su danske vojne brodove i ometali navigacione sisteme u danskim moreuzima koji povezuju Baltičko i Severno more, saopštila je danas danska Vojnoobaveštajna služba, upozorivši da takvi incidenti nose rizik od nenamernih eskalacija.

- Zabeležili smo više incidenata u danskim moreuzima u kojima su danski vojni helikopteri i brodovi bili na nišanu ruskih radara za praćenje i direktno im je prećeno oružjem sa ruskih ratnih brodova - izjavio je direktor Vojne obaveštajne službe Danske Tomas Ahrenkjel na konferenciji za medije, preneo je Rojters.

On je naveo da su ruski ratni brodovi tokom prolaza kroz moreuze plovili putem koji je mogao dovesti do sudara sa danskim plovilima.

Ahrenkiel je dodao da se jedan ruski ratni brod nalazi usidren u danskim vodama više od nedelju dana, što može ukazivati na moguće mešanje Moskve ukoliko Danska pokuša da ograniči kretanje ruske "flote iz senke" koja služi za zaobilaženje zapadnih sankcija na ruski izvoz nafte.

Obaveštajna služba je takođe registrovala da su ruski ratni brodovi prolazili kroz danske moreuza opremljeni sonarima i uređajima za ometanje signala, naveo je Ahrenkiel.

Foto: EPA

"Rusija vodi hibridni rat"

On je ocenio da je "veoma verovatno" da su bar jednom prilikom ometali signale i izazvali široke poremećaje GPS sistema u Danskoj.

Danska obaveštajna služba smatra da Rusija vodi hibridni rat protiv Danske i šireg Zapada.

- Rusija koristi vojne metode, uključujući agresivne, da vrši pritisak na nas, ali bez prelaska granice u tradicionalni oružani sukob - izjavio je Ahrenkiel.

Moskva je više puta negirala odgovornost za hibridne napade u Evropi.

Putin o napadu na NATO: To je besmislica

Predsednik Rusije Vladimir Putin u četvrtak se našalio da više neće leteti dronovima iznad Danske i opisao kao "besmislicu" tvrdnje da bi njegova zemlja potencijalno mogla napasti članicu NATO.

Uprkos incidentima, danska odbrambena služba je istakla da nema direktne vojne pretnje za zemlju.

Međutim, premijerka Danske Mete Frederiksen prošle nedelje opisala je nedavne pojave dronova iznad danskih aerodroma i vojnih objekata kao "hibridni napad" na zemlju.

Baltički region, kako pojašnjava Rojters, ostaje u stanju visokog stepena pripravnosti nakon niza incidenata koji uključuju prekide podvodnih kablova, prekide u radu gasovoda, narušavanje vazdušnog prostora i pojave dronova od kada je Rusija 2022. godine izvršila invaziju na Ukrajinu, što je dodatno zaoštrilo odnose između Moskve i Zapada

Danski moreuzi, važna međunarodna trgovačka ruta, često su mesto prolaska ruskih vojnih brodova koji su obično u pratnji danske mornarice.