Najmanje 41 osoba je preminula u Lenjingradskoj oblasti na severozapadu Rusije pošto je konzumirala ilegalni alkohol koji sadrži smrtonosne količine metanola, javila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti, pozivajući se na policijske izvore.

Prema policijskom izvoru, informacije o smrtnim slučajevima se ažuriraju svakodnevno kako se podaci primaju iz raznih okruga nakon forenzičkih ispitivanja, što zahteva vreme. Do sada su smrtni slučajevi prijavljeni u najmanje šest okruga.

Niz trovanja od 24. septembra označava jedno od najsmrtonosnijih masovnih trovanja poslednjih godina povezanih sa rasprostranjenim crnim tržištem alkohola u Rusiji.

Regionalni tužioci su saopštili da je 14 osoba uhapšeno u vezi sa tri krivična slučaja. Među hapšenjima su sitni prodavci i posrednici optuženi za skladištenje i preprodaju ilegalnog alkohola. Kao glavni organizator identifikovan je 54-godišnji muškarac, rekli su tužioci.

Zakoni su pooštreni posle incidenta iz 2016. godine.

Sudovi su odobrili više zahteva za pritvor osumnjičenih. Vlasti veruju da je alkohol nabavljen iz skladišta u okrugu Tosno i distribuiran preko ilegalnih skladišta na lokalne pijace, gde je prodavan bez dozvola.

Tužioci su saopštili da je iz skladišta i kod distributera zaplenjeno više od 5.000 litara tečnosti koje sadrže alkohol. Inspekcije su proširene i na kompanije koje je vlada angažovala da odlože zaplenjeni alkohol.

Slučajevi masovnih smrti uzrokovanih konzumiranjem jeftinih, domaćih zamena za alkohol nisu retki u Rusiji. Godine 2016, više od 60 ljudi je umrlo u Irkutsku, u Sibiru, nakon što su pili švercovano ulje za kupanje koje sadrži metanol.

Rusija je pooštrila svoje zakonodavstvo nakon incidenta, ali jeftina domaća žestoka pića koja koriste zamene za alkohol su i dalje široko dostupna, posebno u ruralnim područjima sa niskim životnim standardom i visokim cenama votke.