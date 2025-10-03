Slušaj vest

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir snimio je sebe kako posećuje zarobljene članove flotile Gaze i ruga im se kao ''teroristima''.

Snimak objavljen na Iksu prikazuje Bena Gvira u pritvorskom centru gde su bili držani članovi flotile Global Sumud nakon što su u sredu zarobljeni u međunarodnim vodama kod obale Gaze.

''Tu su teroristi iz flotile, oni su teroristi. Pogledajte ih, pristalice ubica. Uzgred, njihovi brodovi su bili u potpunom haosu. Nisu zaista došli, ne zbog flotile, ne da pomognu'', čuje se vođa naseljenika kako govori gestikulirajući prema aktivistima. Čuje se kako neki od aktivista iz flotile skandiraju ''Slobodna Palestina'' dok sede zajedno na zemlji.

Ben Gvir je snimio kako kasnije obilazi brod na kojem su bili sa policijskim komesarom i tvrdi da je bilo malo ili nimalo pomoći, osim neke formule za bebe, sugerišući da je posada broda umesto toga imala ''zabavu'' na brodu. Izraelski zvaničnici su u četvrtak potvrdili da su oteli 400 propalestinskih aktivista na 41 brodu flotile koji su prevozili pomoć Gazi.

Vlasti su pokrenule postupak deportacije aktivista na brodu, a da im nisu dozvolile da dobiju pravni savet, saopštila je pravna i organizacija za ljudska prava Adalah.

"Ovi postupci su pokrenuti bez prethodnog obaveštenja njihovih advokata i bez pristupa učesnika pravnom savetu. Ovo predstavlja ozbiljno kršenje zakonskog postupka i uskraćivanje osnovnih prava učesnika. Adalah će nastaviti da traži pristup i preduzima pravne mere po potrebi'', saopštila je organizacija Adalah.