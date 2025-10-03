Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su ubile četiri osobe u napadu na brod koji je navodno prevozio drogu, izjavio je večeras američki ministar odbrane Pit Hegset, što je najmanje četvrti takav napad u samo nekoliko nedelja.

Hegset je u objavi na društvenoj mreži X rekao da je napad izvršen u međunarodnim vodama blizu obale Venecuele.

„Ovi napadi će se nastaviti dok se napadi na američki narod ne zaustave!!!!!“, rekao je Hegset.

Tvrdnje o „narkoteroristima“ bez konkretnih dokaza

Hegset je rekao, bez pružanja dokaza, da su obaveštajni podaci potvrdili „bez sumnje“ da je brod prevozio drogu i da je posadu činili „narkoteroristi“.

Rekao je da brod prevozi „značajnu“ količinu droge, ali nije precizirao niti naveo o kojoj vrsti droge se radi.

Ministarstvo komunikacija Venecuele nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

Tramp je najavio „oružani sukob“ sa narko-kartelima

Američki predsednik Donald Tramp je u četvrtak uveče izjavio da se SAD nalaze u „oružanom sukobu“ protiv narko-kartela.

Pravni stručnjaci dovode u pitanje zakonitost ubijanja osumnjičenih krijumčara droge na moru umesto hapšenja i zaplene njihovog tereta.

Vašington optužuje predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu vladu da vode ogromnu organizaciju za trgovinu drogom u Sjedinjene Države i objavio da je nedavno uništio četiri broda označena kao „narkoteroristička“, ubivši najmanje 17 ljudi.

Foto: Shutterstock, Printksrin

Zategnuti odnosi između SAD i Venecuele

Stejt department je u avgustu objavio da je udvostručio nagradu na 50 miliona dolara za hvatanje Madura, koga je američki pravosudni sistem optužio za trgovinu drogom i čiji reizbor Vašington nije priznao.

Maduro je sredinom septembra rekao da nedavni incidenti između njegove zemlje i Sjedinjenih Država predstavljaju „agresiju“ Vašingtona.

Venecuelanska vlada je prethodno objavila da je američki razarač presreo, ukrcao se i zarobio venecuelanski brod za lov na tunele osam sati u vodama ekonomske zone te latinoameričke zemlje.

Takođe, u septembru je u američkom vojnom napadu na Karibima ubijeno 11 ljudi i potopljen venecuelanski brod za koji je Trampova administracija tvrdila da prevozi ilegalnu drogu.