Slušaj vest

Pošto je albanski premijer Rama u Kopenhagenu snimljen kako se šali sa Emanuelom Makronom i Ilhamom Alijevim, ismejavši pritom Trampovu izjavu u kojoj je pomešao Jermeniju sa Albanijom, oglasili su njegovi kritičari smatrajući da je ta šala bila neumesna.

Zato se Rama oglasio na X.

„Zaista je neverovatno kako današnji mediji funkcionišu i kako takozvana „viralnost“ tako lako može da iskrivi stvarnost. Rečenica izgovorena u šali, u duhu prijateljstva, odjednom postaje svetski naslov čitavog samita na kojem učestvuje na desetine država, dok sve ostalo, prava suština, postaje nebitno.

Ali da, bilo je danas zaista zabavno biti sa mojim starim prijateljem Ilhamom Alijevim i, u prisustvu našeg dragog zajedničkog prijatelja Emanuela Makrona, podsetiti na lapsus predsednika Trampa da je čak i Albanija uspela da postigne mir sa Azerbejdžanom, dok je Emanuel sam neumorno, dugo radio na tome da donese mir između Azerbejdžana i Jermenije. Bezazlena opaska, prijateljski trenutak“, naveo je Rama na X.

Rekao je da je nepravedno što su neki tu šalu pretvorili u „politički otrov“.

„Zato hajde da stvari postavimo na svoje mesto: Istina je da je predsednik Tramp pokazao da je lider koji je posle mnogo godina vratio reč ‘mir’ u rečnik Zapada. I da je, u izuzetno kratkom vremenu, postigao mir tamo gde su drugi pokušavali i nisu uspeli, i da ga i dalje neumorno sprovodi. Ta razmena bila je ništa drugo do trenutak dobre šale među ljudima koji su, zapravo, među najvećim poštovaocima predsednika Trampa“, naveo je Rama.

Na njegovu objavu je reagovala Evi Kokalari albansko-američka lobistkinja.

„Ti si moronski kreten @ediramaal i rugao si se američkom predsedniku @POTUS. Ovo nije bila šala. Upravo to ti misliš o Trampu, i sram bilo Makrona i ostale koji su se smejali. Ti si besklasni klovn koji neprestano sramoti Albaniju i našu zajednicu širom sveta“, navela je ona.