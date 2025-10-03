Slušaj vest

Češka policija u saradnji s vojskom interveniše na međunarodnom aerodromu Vaclava Havela u Pragu zbog anonimne pretnje većim brojem dronova, ali za sada se vazdušni saobraćaj nesmetano odvija.

"Na aerodromu smo preduzeli mere bezbednosti sa većim brojem policajaca iz raznih jedinica u saradnji sa Armijom Češke. Razlog je anonimni poziv da se aerodromu približava veći broj dronova", objavila je večeras Policija Češke na mreži X.

Policija je saopštila da je dojavu o većem broju dronova primila od osobe koja je govorila engleski, aktivirana je zato odbrana protiv dronova i snajperisti osmatraju prostor, a vojska prati situaciju radarima za otkrivanje objekata na malim i srednjim visinama 100 kilometara oko praškog aerodroma.

"Saobraćaj na aerodromu nije ugrožen i funkcioniše", saopštila je večeras portparolka aerodroma Denisa Hejtmankova.

Prema nezvaničnim saznanjima čeških medija, policija veruje da je reč samo o lažnoj uzbuni ali je spremna da odmah zatvori vazdušni prostor ako se pokaže da je pretnja realna, posebno posle pojave misterioznih dronova ovih dana u Danskoj, Norveškoj, Nemačkoj i Belgiji.

Kurir.rs/Agencije

