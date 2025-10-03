Slušaj vest

Džihad al Šami, 35-godišnji britanski državljanin sirijskog porekla, koji je juče izveo teroristički napad na sinagogu u Mančesteru, u trenutku napada nalazio se na slobodi nakon uplate kaucija zbog optužbi za silovanje, saznaje Sky News.

Britanske vlasti juče su saopštile da al Šami nije bio poznat policiji ni bezbednosnim službama pre napada na sinagogu, u kojoj su ubijena dva člana jevrejske zajednice. Ipak, prema izvorima Sky Newsa, protiv njega je bila otvorena istraga za silovanje.

Čip Čapman, bivši šef protivterorističke jedinice Ministarstva odbrane, rekao je za Sky News da te dve stvari ne treba automatski povezivati.

Napad na sinagogu u Mančesteru Foto: Jake Lindley/Story Picture Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / AFP / Profimedia

"Treba to nakratko staviti sa strane, jer biti uhapšen samo je prvi deo. Nakon toga mora uslediti optužnica i suđenje. Njegovo navodno krivično delo nije isto što i teroristički napad", rekao je Čapman.

Policija je juče identifikovala osumnjičenog kao Džihada al Šamija, a uhapšene su još tri osobe - dvojica muškaraca u 30-im i žena u 60-im godinama, pod sumnjom za izvršenje, pripremu i podsticanje terorističkih dela.

"Ne može se predvideti napad"

Prema njegovim rečima, činjenica da je al Šami bio pod istragom za krivično delo ne znači da je policija mogla predvideti teroristički napad.

"To će, naravno, biti deo istrage, ali tvrditi da je bio poznat vlastima u smislu potencijalnog teroriste zapravo je zabludu", zaključio je on.

Kurir.rs/Skaj njuz/Agencije

Ne propustitePlanetaOBJAVLJENA IMENA UBIJENIH U MANČESTERU! Rabin sprečio napadača da uđe u sinagogu! Mere bezbednosti na najvišem nivou posle terorističkog napada! (FOTO/VIDEO)
manč.jpg
PlanetaPROTESTI U VELIKOJ BRITANIJI: Nezadovoljstvo zbog vraćanja flotile humanitarne pomoći za Gazu, aktivisti pozvani da "blokiraju pruge"
x01 EPA Tolga Akmen.jpg
PlanetaOTKRIVENO IME NAPADAČA NA SINAGOGU U MANČESTERU: Britanski državljanin sirijskog porekla nije bio među sumnjivima
mančester+.jpg
PlanetaLIKVIDIRAN NAPADAČ IZ MANČESTERA! Odjeknula snažna eksplozija, uhapšena dvojica muškaraca! Jevrejska škola pod jakim merama obezbeđenja! (FOTO/VIDEO)
profimedia-1042701141.jpg
PlanetaOVO JE NAPADAČ IZ MANČESTERA! Hteo da provali u sinagogu i da je DIGNE U VAZDUH! Policija i građani u zadnji čas sprečili POKOLJ većih razmera! (FOTO/VIDEO)
napadac.jpg
PlanetaDVOJE MRTVIH U NAPADU U MANČESTERU! Policija ubila napadača?! Krv je na sve strane ispred sinagoge (FOTO)
mančester+.jpg
Planeta"MISLILI SMO DA JE SAOBRAĆAJNA NESREĆA, A ONDA..." Dostavljač hrane opisao ZASTRAŠUJUĆU scenu tokom napada na sinagogu u Mančesteru!
x01 AP Peter Byrne.jpg
PlanetaTERORISTIČKI NAPAD U MANČESTERU! Policajci viču "ima bombu", nepomično telo na ulici: "Za Jevreje više nema mesta u Britaniji. Gotovo je" (FOTO)
manč.jpg