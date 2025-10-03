Slušaj vest

Ljudi iz bliskog okruženja američkog predsednika Donalda Trampa nisu sigurni da će isporuka raketa „tomahavk“ Kijevu značajno uticati na situaciju na frontu, piše Fajnenšel tajms.

- Neki u Trampovom okruženju nisu sigurni da li će rakete „tomahavk“ značajno promeniti ravnotežu snaga na bojnom polju u Ukrajini, piše list.

Istovremeno, „Rojters“ je, pozivajući se na izvore objavio da je malo verovatno da će Vašington predati Kijevu rakete „tomahavk“.

- Želja Trampove administracije da pošalje rakete dugog dometa ‘tomahavk’ Ukrajini može se pokazati neostvarivom, jer su trenutne zalihe namenjene američkoj mornarici i u druge svrhe. „Tomahavci“ su malo verovatni, navodi se u članku.

tramp zelenski.jpg
Foto: Shutterstock, AP Heather Khalifa

Međutim, list napominje da bi američka administracija mogla da isporuči drugo oružje dugog dometa Evropi radi slanja Kijevu.

Ranije je potpredsednik SAD Džej di Vens izjavio za „Foks njuz“ da Trampova administracija razmatra moguću isporuku krstarećih raketa „tomahavk“ Ukrajini, ali da konačna odluka ostaje na američkom lideru.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je u govoru na „Valdaju“ da bi upotreba raketa „tomahavk“ od strane Kijeva narušila odnose između Rusije i Sjedinjenih Država. Napomenuo je da bi korišćenje ovih raketa u Ukrajini bez direktnog učešća američkih snaga bilo nemoguće.

Prema njegovim rečima, ove rakete, iako nisu moderne, moćno su oružje. Međutim, predsednik je naglasio da isporuka ovih raketa Kijevu neće promeniti situaciju na bojnom polju.

Kurir.rs/Fajnenšel tajms

Ne propustitePlanetaPREOKRET - NIŠTA OD TOMAHAVKA ZA UKRAJINU! Zvaničnik u Vašingtonu otkrio Rojtersu pravo stanje stvari: "Želja Trampove administracije nije održiva" (FOTO)
tramp zelenski.jpg
PlanetaŽESTOKE PUTINOVE REČI IZ SOČIJA: "Besmislica u koju je nemoguće poverovati je da će Rusija napasti zemlje NATO"! OBARAĆEMO I "TOMAHAVKE"! (VIDEO, FOTO)
profimedia-1042783886.jpg
PlanetaRUSIJA ODGOVORILA AMERICI: "Ako Ukrajina dobije rakete tomahavk, da li će SAD dostaviti i podatke o metama?"
portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruski predsednik Vladimir Putin
PlanetaEKSPLOZIJE ODJEKUJU NA URALU! Ukrajinci izveli jedan od najudaljenijih UDARA na Rusiju, 1.700 km od granice?! (FOTO/VIDEO)
ural.jpg
PlanetaRUSIJA I UKRAJINA RAZMENILE RATNE ZAROBLJENIKE: Emotivne scene sa lica mesta, oglasio se Zelenski! (FOTO/VIDEO)
558296950_4027180270865652_8679651286832318273_n.jpg
Planeta"UKRAJINA ĆE MORATI DA USTUPI DEO TERITORIJE ZA MIR"! Bivši generalni sekretar NATO: Moguć je finski scenario za Kijev
zelenski-stoltenberg.jpg