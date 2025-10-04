Planeta
TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU: Zemljotres jačine 3 stepena registrovan u blizini Rogaške Slatine
Prošle večeri je u blizini Rogaške Slatine u istočnoj Sloveniji registrovan zemljotres jačine tri stepena po Rihterovoj skali, saopštila je Kancelarija za seizmologiju pri slovenačkoj Agenciji za životnu sredinu.
Prema izveštaju slovenačke agencije STA, zemljotres je zabeležen u 20:30 časova.
Intenzitet podrhtavanja tla u okolini epicentra nije premašio peti stepen na evropskoj seizmičkoj skali, a prema podacima Kancelarije, potres su osetili stanovnici šireg područja oko epicentra.
