Prošle večeri je u blizini Rogaške Slatine u istočnoj Sloveniji registrovan zemljotres jačine tri stepena po Rihterovoj skali, saopštila je Kancelarija za seizmologiju pri slovenačkoj Agenciji za životnu sredinu.

Prema izveštaju slovenačke agencije STA, zemljotres je zabeležen u 20:30 časova.

Intenzitet podrhtavanja tla u okolini epicentra nije premašio peti stepen na evropskoj seizmičkoj skali, a prema podacima Kancelarije, potres su osetili stanovnici šireg područja oko epicentra.

Kurir.rs

