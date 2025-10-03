Slušaj vest

U javnosti su se pojavili snimci koji navodno prikazuju kako izraelska vojska gađa šatore za raseljene osobe u Gazi dronovima i namerno ih pali.

Palestinske porodice mesecima su primorane da se snalaze u skloništima nakon što su im domovi uništeni pod nemilosrdnim bombardovanjem i kampanjom prinudnog raseljavanja.

Medicinski izvori rekli su Al Džaziri da su izraelski napadi širom Gaze danas odneli 15 života, uključujući 11 u gradu Gaza.

Od oktobra 2023. godine, Izrael je ubio najmanje 66.225 Palestinaca i ranio 168.938, a strahuje se da su hiljade zarobljene pod ruševinama.

Bela kuća je nedavno objavila dugo najavljivani mirovni plan predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Gazu.

Plan je podržao i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, kao i lideri arapskih i muslimanskih zemalja.

Prema predlogu, Izrael se obavezuje da neće okupirati niti anektirati Gazu, a cilj plana je stvaranje "deradikalizovane zone bez terora" koja neće predstavljati pretnju svojim susedima.

Plan predviđa trenutno okončanje rata ukoliko obe strane prihvate predlog, uz povlačenje izraelskih snaga, oslobađanje talaca i sveobuhvatni proces obnove Gaze pod međunarodnim nadzorom.