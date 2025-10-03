Slušaj vest

Aerodrom u Minhenu ponovo je zatvoren u petak uveče.

Kako javlja Kurirov izveštač s lica mesta, na aerodromu je blokirano preko 3.000 ljudi, među njima i 23 srpska novinara.

Prema izveštaju Rojtersovog novinara koji se nalazio u avionu na aerodromu, kapetan je obavestio putnike da je u toku upozorenje na dronove. Policijski helikopteri su upućeni ka lokaciji.

Portparol aerodromske policije izjavio je da su obe piste zatvorene. Prethodno viđanje dronova već je privremeno paralizovalo avionski saobraćaj na aerodromu u Minhenu u četvrtak uveče.

Povodom najnovijih dešavanja minhenski aerodrom objavio je nas svom sajtu saopštenje:

"Uveče 3. oktobra, nemačka kontrola vazdušnog saobraćaja (DFS) iz predostrožnosti je ograničila avionski saobraćaj na aerodromu u Minhenu zbog nezvaničnih prijava o viđenju dronova i obustavila ga do daljeg".

"Kada se sumnja na prisustvo drona, bezbednost putnika je prioritet. Veze za prijavljivanje između kontrole vazdušnog saobraćaja, aerodroma i policijskih organa uspostavljene su već godinama. Važno je naglasiti da su detekcija i odbrana od dronova suverene nadležnosti i odgovornost saveznih i pokrajinskih policija", navodi se u saopštenju.

Grupa novinara iz Srbije koja je izveštavala sa utakmice Lige Evrope između Porta i Crvene zvezde, naišla je veliki problem prilikom konekcijskog leta iz Minhena za Beograd, pošto je aerodrom u ovom gradu zatvoren za letove zbog neidentifikovanih dronova.

Najpre je let koji je zakazan za 21.10 pomeren za 22.45, a onda je osoblje javilo da nemaju osoblje, jer je aerodom zatvoren zbog neidentifikovanih dronova.

Kasnije je u 23.10 javljeno da je definitivno otkazan let i da će ujutru imati više informacija.