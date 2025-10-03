Slušaj vest

Američki predsednik pozitivno je dočekao odgovor Hamasa na njegov plan za okončanje rata u Gazi. On se ovim povodom oglasio na društvenoj mreži "Truth".

- Na osnovu saopštenja koje je upravo izdao Hamas, verujem da su spremni za trajni mir. Izrael mora odmah da zaustavi bombardovanja u Gazi, kako bismo mogli bezbedno i brzo da oslobodimo taoce! U ovom trenutku, previše je opasno da to uradimo. Već razgovaramo o detaljima koje treba razrešiti. Ne radi se samo o Gazi, već o željenom miru na Bliskom istoku - napisao je Tramp.

Palestinski militantni pokret Hamas saopštio je danas da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati tela mrtvih talaca i preda upravu nad Gazom palestinskom telu nezavisnih tehnokrata, prenosi Rojters.

Hamas je pozdravio Trampov plan za prekid rata u Gazi.

Međutim, iz njihovog odgovora nije jasno da li će se razoružati, kao što predviđa američki plan, koji je izraelski premijer Benjamin Netanjahu već prihvatio.

Hamas je naglasio da "ostala pitanja koja se odnose na budućnost Pojasa Gaze i na legitimna prava palestinskog naroda, zavise od jedinstvenog nacionalnog stava i relevantnih međunarodnih zakona i rezolucija".

Precizirao je da će se sve to "razmatrati u okviru jedinstvenog palestinskog nacionalnog okvira, u kojem će Hamas učestvovati i doprineti odgovorno".