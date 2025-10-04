Muškarac je primećen kako "deluje sumnjivo" ispred sinagoge

Lorens Tejlor, šef odeljenja za protivterorizam u Velikoj Britaniji, izjavio je da su uhapšene još tri osobe - čime se ukupan broj uhapšenih popeo na šest.

"Sada smo uhapsili još tri osobe, jednog muškarca i dve žene, u dobi između 18 i srednjih 40 godina", rekao je u on.

"To dovodi broj osoba u pritvoru, uhapšenih pod sumnjom za izvršenje, pripremu i podsticanje terorističkih dela, na šest".

On je takođe otkrio:

Muškarac je primećen kako "deluje sumnjivo" ispred sinagoge pre nego što su ga konfrontirali obezbeđenje i on je otišao;

Vlasti ne veruju da je u to vreme prijavljen policiji, ali se vratio 15 minuta kasnije da izvrši napad;

Policija smatra da je al Šami možda bio pod uticajem "ekstremne islamske ideologije" - iako će utvrđivanje "punih okolnosti" "potrajati neko vreme";

Al Šami ne deluje poznato timovima za kontraterorizam, ali ima "krivičnu prošlost" - uključujući nedavno hapšenje zbog silovanja, zbog kojeg je bio pušten uz kauciju;

U sinagogi je bilo mnogo vernika, ali "zahvaljujući hrabrosti osoblja obezbeđenja, vernika i brzoj reakciji policije", napadač nije uspeo da uđe.