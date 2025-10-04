Slušaj vest

Dronovi su tokom noći 4. oktobra napali rafineriju nafteuKirišiju, u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izazvavši požar koji je kasnije ugašen, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji, a prenosi Kijev independent.

Napad ukrajinskih dronova na Rusiju. Pogođeni rafinerija nafte Kiriški u Lenjingradskoj oblasti i radarski sistemi u Voronješkoj oblasti. Foto: screenshot X

Potvrda guvernera i reakcija svedoka

Očevici su prijavili da je požar izbio u rafineriji u Kirišiju. Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojoj se tačno fabrici radi, dodavši da je vatra ugašena.

- Snage PVO oborile su sedam bespilotnih letelica iznad Kirišija. Požar u industrijskoj zoni je ugašen - napisao je Drozdenko na Telegramu.

Snimci eksplozije i značaj rafinerije

Video i fotografije koje je objavio telegram nalog Astra, nezavisni ruski informativni kanal, prikazuju veliku eksploziju i plamen iznad rafinerije.

Ova rafinerija, udaljena više od 800 kilometara od granice sa Ukrajinom, jedna je od najvećih u Rusiji. Bila je meta napada najmanje tri puta ranije - u septembru i martu ove godine, kao i u martu 2024. godine.

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za septembarske i martovske napade 2025. godine, ali se još nije oglasila povodom poslednjeg udara.

Paralelni napadi na druge ruske fabrike

Samo dan ranije, ukrajinski dronovi gađali su hemijsku fabriku u ruskoj Permskoj oblasti, privremeno poremetivši proizvodnju u jednom od najvećih proizvođača azotnih đubriva u zemlji, koji takođe pravi hemikalije za eksplozive.

Istog dana ukrajinski dronovi napali su i rafineriju nafte u Orenburškoj oblasti.

Strategija Kijeva i posledice po rusku industriju

Ukrajinske snage su u protekloj godini intenzivirale napade na ruska naftna postrojenja i vojno-industrijske komplekse, remeteći proizvodnju i pojačavajući nestašicu goriva širom zemlje.

Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljevima jer finansiraju i snabdevaju ratne operacije Moskve.

Ukrajinski dronovi pogodili radarske sisteme u Voronješkoj oblasti

Specijalne operativne snage Ukrajine pogodile su dva ruska radarska sistema u Voronješkoj oblasti, saopštila je vojska 3. oktobra, piše Kijev independent.

Mete napada - "Lena" i "Sopka-2"

Ukrajinska vojska navela je da su dronovi pogodili P-14F "Lena" sistem za dalekometno otkrivanje, kao i radarski kompleks "Sopka-2" namenjen praćenju u vazdušnom saobraćaju. Nije precizirano koje su bespilotne letelice korišćene u operaciji.

Prema pisanju lista Ukrajinska pravda, napadi su izvedeni tokom noći između 30. septembra i 1. oktobra.

Uloga ruskih radara i lokacije udara

Komanda Specijalnih operacija navela je da je sistem "Lena" služio kao radarski sistem ranog upozorenja i bio korišćen za nadzor vazdušnog prostora u saradnji sa ruskom avio-bazom Buturlinovka u Voronješkoj oblasti.

Slično tome, radar "Sopka-2" delovao je kao sistem za praćenje duž granice sa Ukrajinom i pogođen je u selu Garmašivka.

- Oba ruska PVO sistema bila su namenjena za borbu protiv ukrajinskih dronova, ali nisu uspela u tome - navela je komanda, ne precizirajući stepen pričinjene štete.

Pojačani ukrajinski napadi na ruske vojne ciljeve

Kijev je pojačao udare na rusku vojnu infrastrukturu. Dana 26. septembra, ukrajinska vojno-obaveštajna služba saopštila je da je uništila dve obalske radarske stanice u napadu dronovima na Krim.

Nekoliko dana ranije, 21. septembra, vojska je saopštila da je pogodila mobilni sistem ranog upozorenja 55Zh6U Nebo-U, sposoban da otkriva stelt avione i krstareće rakete na velikim daljinama, takođe na Krimu.

Značaj Voronješke oblasti

Voronješka oblast graniči se sa Harkovskom oblašću u Ukrajini i često se koristi kao polazna tačka za ruske napade na liniji fronta, kao i na sam grad Harkov.

(Kurir.rs/V.M.)

Ne propustitePlanetaPREOKRET - NIŠTA OD TOMAHAVKA ZA UKRAJINU! Zvaničnik u Vašingtonu otkrio Rojtersu pravo stanje stvari: "Želja Trampove administracije nije održiva" (FOTO)
tramp zelenski.jpg
PlanetaPONOVO GORI RUSIJA! Ukrajinski dronovi se obrušili na najstariju rafineriju nafte na Uralu, 1.400 km od granice! (VIDEO)
131321321.jpg
PlanetaEKSPLOZIJE ODJEKUJU NA URALU! Ukrajinci izveli jedan od najudaljenijih UDARA na Rusiju, 1.700 km od granice?! (FOTO/VIDEO)
ural.jpg
PlanetaRUSIJA I UKRAJINA RAZMENILE RATNE ZAROBLJENIKE: Emotivne scene sa lica mesta, oglasio se Zelenski! (FOTO/VIDEO)
558296950_4027180270865652_8679651286832318273_n.jpg