Dronovi su tokom noći 4. oktobra napali rafineriju nafteuKirišiju, u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izazvavši požar koji je kasnije ugašen, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji, a prenosi Kijev independent.

Potvrda guvernera i reakcija svedoka

Očevici su prijavili da je požar izbio u rafineriji u Kirišiju. Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojoj se tačno fabrici radi, dodavši da je vatra ugašena.

- Snage PVO oborile su sedam bespilotnih letelica iznad Kirišija. Požar u industrijskoj zoni je ugašen - napisao je Drozdenko na Telegramu.

Snimci eksplozije i značaj rafinerije

Video i fotografije koje je objavio telegram nalog Astra, nezavisni ruski informativni kanal, prikazuju veliku eksploziju i plamen iznad rafinerije.

Ova rafinerija, udaljena više od 800 kilometara od granice sa Ukrajinom, jedna je od najvećih u Rusiji. Bila je meta napada najmanje tri puta ranije - u septembru i martu ove godine, kao i u martu 2024. godine.

Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za septembarske i martovske napade 2025. godine, ali se još nije oglasila povodom poslednjeg udara.

Paralelni napadi na druge ruske fabrike Samo dan ranije, ukrajinski dronovi gađali su hemijsku fabriku u ruskoj Permskoj oblasti , privremeno poremetivši proizvodnju u jednom od najvećih proizvođača azotnih đubriva u zemlji, koji takođe pravi hemikalije za eksplozive. rafineriju nafte u Orenburškoj oblasti. Istog dana ukrajinski dronovi napali su i

Strategija Kijeva i posledice po rusku industriju

Ukrajinske snage su u protekloj godini intenzivirale napade na ruska naftna postrojenja i vojno-industrijske komplekse, remeteći proizvodnju i pojačavajući nestašicu goriva širom zemlje.

Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljevima jer finansiraju i snabdevaju ratne operacije Moskve.

Ukrajinski dronovi pogodili radarske sisteme u Voronješkoj oblasti

Specijalne operativne snage Ukrajine pogodile su dva ruska radarska sistema u Voronješkoj oblasti, saopštila je vojska 3. oktobra, piše Kijev independent.

Mete napada - "Lena" i "Sopka-2"

Ukrajinska vojska navela je da su dronovi pogodili P-14F "Lena" sistem za dalekometno otkrivanje, kao i radarski kompleks "Sopka-2" namenjen praćenju u vazdušnom saobraćaju. Nije precizirano koje su bespilotne letelice korišćene u operaciji.

Prema pisanju lista Ukrajinska pravda, napadi su izvedeni tokom noći između 30. septembra i 1. oktobra.

Uloga ruskih radara i lokacije udara

Komanda Specijalnih operacija navela je da je sistem "Lena" služio kao radarski sistem ranog upozorenja i bio korišćen za nadzor vazdušnog prostora u saradnji sa ruskom avio-bazom Buturlinovka u Voronješkoj oblasti.

Slično tome, radar "Sopka-2" delovao je kao sistem za praćenje duž granice sa Ukrajinom i pogođen je u selu Garmašivka.

- Oba ruska PVO sistema bila su namenjena za borbu protiv ukrajinskih dronova, ali nisu uspela u tome - navela je komanda, ne precizirajući stepen pričinjene štete.

Pojačani ukrajinski napadi na ruske vojne ciljeve

Kijev je pojačao udare na rusku vojnu infrastrukturu. Dana 26. septembra, ukrajinska vojno-obaveštajna služba saopštila je da je uništila dve obalske radarske stanice u napadu dronovima na Krim.

Nekoliko dana ranije, 21. septembra, vojska je saopštila da je pogodila mobilni sistem ranog upozorenja 55Zh6U Nebo-U, sposoban da otkriva stelt avione i krstareće rakete na velikim daljinama, takođe na Krimu.

