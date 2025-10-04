GORI RUSIJA, ŽESTOK NAPAD UKRAJINACA! Strahovit udarac, rafinerija nafte u plamenu, pogođeni ključni ruski vojni sistemi! (FOTO/VIDEO)
Dronovi su tokom noći 4. oktobra napali rafineriju nafteuKirišiju, u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, izazvavši požar koji je kasnije ugašen, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji, a prenosi Kijev independent.
Potvrda guvernera i reakcija svedoka
Očevici su prijavili da je požar izbio u rafineriji u Kirišiju. Regionalni guverner Aleksandar Drozdenko potvrdio je napad dronovima i požar, ali nije precizirao o kojoj se tačno fabrici radi, dodavši da je vatra ugašena.
- Snage PVO oborile su sedam bespilotnih letelica iznad Kirišija. Požar u industrijskoj zoni je ugašen - napisao je Drozdenko na Telegramu.
Snimci eksplozije i značaj rafinerije
Video i fotografije koje je objavio telegram nalog Astra, nezavisni ruski informativni kanal, prikazuju veliku eksploziju i plamen iznad rafinerije.
Ova rafinerija, udaljena više od 800 kilometara od granice sa Ukrajinom, jedna je od najvećih u Rusiji. Bila je meta napada najmanje tri puta ranije - u septembru i martu ove godine, kao i u martu 2024. godine.
Ukrajinska vojska preuzela je odgovornost za septembarske i martovske napade 2025. godine, ali se još nije oglasila povodom poslednjeg udara.
Paralelni napadi na druge ruske fabrike
Samo dan ranije, ukrajinski dronovi gađali su hemijsku fabriku u ruskoj Permskoj oblasti, privremeno poremetivši proizvodnju u jednom od najvećih proizvođača azotnih đubriva u zemlji, koji takođe pravi hemikalije za eksplozive.
Istog dana ukrajinski dronovi napali su i rafineriju nafte u Orenburškoj oblasti.
Strategija Kijeva i posledice po rusku industriju
Ukrajinske snage su u protekloj godini intenzivirale napade na ruska naftna postrojenja i vojno-industrijske komplekse, remeteći proizvodnju i pojačavajući nestašicu goriva širom zemlje.
Kijev smatra ruske rafinerije legitimnim vojnim ciljevima jer finansiraju i snabdevaju ratne operacije Moskve.
Ukrajinski dronovi pogodili radarske sisteme u Voronješkoj oblasti
Specijalne operativne snage Ukrajine pogodile su dva ruska radarska sistema u Voronješkoj oblasti, saopštila je vojska 3. oktobra, piše Kijev independent.
Mete napada - "Lena" i "Sopka-2"
Ukrajinska vojska navela je da su dronovi pogodili P-14F "Lena" sistem za dalekometno otkrivanje, kao i radarski kompleks "Sopka-2" namenjen praćenju u vazdušnom saobraćaju. Nije precizirano koje su bespilotne letelice korišćene u operaciji.
Prema pisanju lista Ukrajinska pravda, napadi su izvedeni tokom noći između 30. septembra i 1. oktobra.
Uloga ruskih radara i lokacije udara
Komanda Specijalnih operacija navela je da je sistem "Lena" služio kao radarski sistem ranog upozorenja i bio korišćen za nadzor vazdušnog prostora u saradnji sa ruskom avio-bazom Buturlinovka u Voronješkoj oblasti.
Slično tome, radar "Sopka-2" delovao je kao sistem za praćenje duž granice sa Ukrajinom i pogođen je u selu Garmašivka.
- Oba ruska PVO sistema bila su namenjena za borbu protiv ukrajinskih dronova, ali nisu uspela u tome - navela je komanda, ne precizirajući stepen pričinjene štete.
Pojačani ukrajinski napadi na ruske vojne ciljeve
Kijev je pojačao udare na rusku vojnu infrastrukturu. Dana 26. septembra, ukrajinska vojno-obaveštajna služba saopštila je da je uništila dve obalske radarske stanice u napadu dronovima na Krim.
Nekoliko dana ranije, 21. septembra, vojska je saopštila da je pogodila mobilni sistem ranog upozorenja 55Zh6U Nebo-U, sposoban da otkriva stelt avione i krstareće rakete na velikim daljinama, takođe na Krimu.
Značaj Voronješke oblasti
Voronješka oblast graniči se sa Harkovskom oblašću u Ukrajini i često se koristi kao polazna tačka za ruske napade na liniji fronta, kao i na sam grad Harkov.
