Slušaj vest

U ruskom napadu dronom na farmu svinja u Harkovskoj oblasti3. oktobra stradalo je oko 13.000 svinja, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

1/9 Vidi galeriju Ruski dron ubio 13.000 svinja Foto: Facebook/ДСНС України

Veliki požar na farmi u Novovodolaskoj zajednici Tokom napada izbio je veliki požar na poljoprivrednom gazdinstvu u zajednici Novovodolazka. Vatra, koja se proširila na površinu od 13.600 kvadratnih metara, zahvatila je osam svinjaca na imanju.

Stravične posledice napada

Fotografije koje je objavila Državna služba za vanredne situacije Ukrajine prikazuju tela svinja nagomilanih u objektima, od kojih su mnoge spaljene i osakaćene u požaru.

Jedan radnik farme takođe je povređen u napadu, ali njegov identitet i zdravstveno stanje nisu objavljeni. Guverner Harkovske oblasti Oleg Sinehubov rekao je da je uklanjanje tela svinja "složen proces", a vlasti su navele da je u akciji spašavanja učestvovalo 32 ljudi.

Životinje među žrtvama rata Od početka rata u Ukrajini, životinje i stoka trpe ogromne posledice napada. Rusija je ranije gađala i zoološke vrtove u Ukrajini, dok su životinje u rezervatima i skloništima pod ruskom kontrolom navodno patile od gladi i neuhranjenosti.