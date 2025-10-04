Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je Izrael u petak da odmah zaustavi bombardovanje Gaze, nakon što je Hamas pristao da oslobodi taoce i prihvati neke uslove američkog plana za okončanje rata. Međutim, pitanja poput razoružanja ostala su nerazrešena.

Izrael spreman da sprovede prvu fazu plana

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da se Izrael priprema za "momentalno sprovođenje" prve faze Trampovog plana za oslobađanje izraelskih talaca, nakon što je Hamas poslao svoj odgovor.

Nedugo potom, izraelski mediji izvestili su da su vlasti naredile vojsci da smanji ofanzivne operacije u Gazi.

Bombardovanje uprkos Trampovom pozivu

Načelnik Generalštaba izraelske vojske izdao je saopštenje u kojem je naredio trupama da se pripreme za sprovođenje prve faze plana, ali nije precizirao da li će se bombardovanje zaista smanjiti.

Hamas je odgovorio na Trampov plan od 20 tačaka nakon što je američki predsednik dao grupi rok do nedelje da prihvati dogovor ili se suoči sa "ozbiljnim posledicama".

Tramp, koji sebe predstavlja kao jedinu osobu sposobnu da donese mir u Gazi, uložio je značajan politički kapital u pokušaje da okonča dvogodišnji rat koji je odneo desetine hiljada života i sve više izolovao Izrael na međunarodnoj sceni.

- Hamas je pokazao da je spreman za trajni MIR - napisao je Tramp na Truth Social platformi, pozvavši Netanjahuovu vladu da preduzme korake.

- Izrael mora odmah da zaustavi bombardovanje Gaze, kako bismo bezbedno i brzo oslobodili taoce! Ovo nije samo o Gazi, već o dugo traženom MIRU na Bliskom istoku.

Kancelarija premijera Netanjahua saopštila je da će Izrael "nastaviti da radi u punoj saradnji sa predsednikom Trampom i njegovim timom na okončanju rata u skladu sa principima koje je utvrdio Izrael, a koji su usklađeni sa Trampovom vizijom."

Novi udari posle Trampove izjave

Stanovnici Gaze izvestili su da su izraelski tenkovi gađali ulicu Talatini, glavnu saobraćajnicu u centru Gaze, ubrzo posle Trampove poruke Izraelu da prekine bombardovanje.

Svedoci su javili da su izraelski avioni pojačali napade na Gazu sat vremena nakon što je Hamas objavio svoj odgovor, gađajući više kuća u četvrti Remal. Napadi su zabeleženi i u gradu Kan Junis, ali bez prijavljenih žrtava.

Pritisak na Netanjahua

Pre najnovijih saopštenja, porodice izraelskih talaca zarobljenih u Gazi pozvale su Netanjahua "da odmah naredi pregovore za njihov povratak".

Premijer se suočava sa rastućim pritiskom, s jedne strane od porodica talaca i javnosti umorne od rata, a s druge od tvrdolinijaša iz svoje desničarske koalicije, koji zahtevaju da se izraelska ofanziva nastavi bez prekida.

Izrael je započeo napad na Gazu posle napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 osoba oteta, prema izraelskim podacima. Izrael navodi da se još 48 talaca vodi kao nestalo, od kojih je njih 20 živo.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u izraelskoj vojnoj kampanji do sada je poginulo više od 66.000 ljudi, većinom civila, a razoren je i uništen veliki deo Pojasa Gaze. Ograničenja slanja pomoći izazvala su glad u velikim delovima Gaze, a uslovi života postali su katastrofalni.

Optužbe za genocid i neslaganja oko razoružanja Komisija UN i brojni eksperti za ljudska prava zaključili su da je Izrael počinio genocid u Gazi. Netanjahuova vlada tvrdi da je delovala u samoodbrani.

Prema pisanju Rojtersa, Hamas nije precizirao da li pristaje na razoružanje i demilitarizaciju Gaze, što Izrael i SAD zahtevaju, a Hamas je ranije odbijao.

Takođe, grupa nije prihvatila izraelski predlog o postepenom povlačenju vojske, već insistira na potpunom i trenutnom povlačenju.

Visoki zvaničnik Hamasa rekao je za Al Džaziru da se organizacija neće razoružati dok izraelska okupacija ne prestane, što pokazuje dubok jaz između strana.

Posrednici i Trampov mirovni plan

Katar je započeo koordinaciju sa Egiptom i SAD kako bi se nastavili pregovori o Trampovom planu, saopštilo je katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Trampov plan predviđa: trenutni prekid vatre, razmenu svih talaca Hamasa za palestinske zatvorenike u Izraelu, postepeno povlačenje izraelske vojske iz Gaze, razoružanje Hamasa i formiranje prelazne vlade koju bi vodilo međunarodno telo.

Nepopuštanje Hamasa oko nekih pitanja

U svom odgovoru, Hamas je rekao da "pozdravlja arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore predsednika SAD Donalda Trampa, u cilju okončanja rata, razmene zatvorenika i hitnog dopremanja humanitarne pomoći."

Grupa je izrazila spremnost da oslobodi sve izraelske zarobljenike - žive i poginule - "u skladu sa uslovima razmene iz Trampovog plana, uz neophodne terenske uslove za sprovođenje dogovora".

Takođe je navela da je spremna "da upravljanje Pojasom Gaze preda palestinskom telu sastavljenom od nezavisnih stručnjaka (tehnokrata), uz arapsku i islamsku podršku".

Hamas nije jasno naveo da li prihvata Trampov predlog da mu bude zabranjeno političko delovanje u Gazi, ali je naglasio da bi "trebalo da bude uključen i da doprinese svakom palestinskom nacionalnom dogovoru o budućnosti Gaze".

Grupa je i ranije nudila oslobađanje talaca i predaju administracije Gaze drugom telu.

