Vladujuća konzervativna stranka Japana izabrala je Sanae Takaiči za svoju novu liderku, čime je 64-godišnjakinja na putu da postane prva žena na čelu japanske vlade, tj. prva japanska premijerka u istoriji.

Konzervativna političarka pred velikim izazovima

Takaiči spada među izrazito konzervativne političare desnog krila stranke. Suočiće se s brojnim izazovima, među kojima su ujedinjenje oslabljene vladajuće partije, pogođene skandalima i unutrašnjim sukobima tokom proteklih godina.

Pored toga, moraće da se nosi sa slabom ekonomijom i upornom inflacijom koja opterećuje domaćinstva, dok su plate i dalje stagnirajuće.

Spoljna politika i odnosi sa SAD

Ako bude izabrana, Takaiči će morati da usmerava komplikovane odnose Japana i SAD i sprovede sporazum o carinama koji je prethodna vlada postigla sa administracijom Donalda Trampa.

Prošlog meseca, dosadašnji premijer Šigeru Išiba, čiji mandat je trajao nešto više od godinu dana, najavio je ostavku nakon niza izbornih poraza zbog kojih je vladajuća koalicija Liberalno-demokratske partije (LDP) izgubila većinu u oba doma parlamenta.

"Gvozdena dama" Japana

Takaiči je dugogodišnja obožavateljka Margaret Tačer, prve premijerke Velike Britanije, i sada je bliža nego ikad ostvarenju svoje ambicije da postane japanska "Gvozdena dama". Ipak, mnoge žene u Japanu ne vide je kao simbol napretka.

Stavovi koji izazivaju polemiku

Takaiči je čvrsto konzervativna i godinama se protivi zakonima koji bi ženama omogućili da zadrže devojačko prezime nakon udaje, tvrdeći da je to protiv japanske tradicije. Takođe se protivi istopolnim brakovima.

Kao štićenica pokojnog bivšeg premijera Šinza Abea, obećala je da će obnoviti njegovu ekonomsku politiku Abenomiks, koja se zasniva na visokoj državnoj potrošnji i niskim kamatama.

Bezbednost i sećanja na prošlost

Kao političarka čvrstih stavova o bezbednosti, Takaiči teži da izmeni pacifistički ustav Japana, koji od završetka Drugog svetskog rata ograničava vojnu ulogu zemlje.

Ona je takođe česti posetilac kontroverznog hrama Jasukuni, gde su sahranjeni japanski vojnici, uključujući i neke osuđene ratne zločince, što redovno izaziva diplomatske napetosti u regionu.

