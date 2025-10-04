Slušaj vest

Oluja Ejmi ostavila je bez struje više od 180.000 domaćinstava i nanela značajnu štetu širom Irske, dok su u najpogođenijim područjima zabeleženi udari vetra i do 148 km/h.

Tragedija u Donegalu

Muškarac u četrdesetim godinama poginuo je u mestu Leterkeni (okrug Donegal), nakon što je teško povređen u incidentu za koji se pretpostavlja da je povezan sa olujom. Policija i hitne službe su izašle na teren i istražuju okolnosti njegove smrti.

Hiljade ljudi i dalje bez struje Mnoge kuće i dalje su bez napajanja električnom energijom, dok ekipe rade na otklanjanju kvarova. Zvaničnici su upozorili da bi obnova mogla potrajati zbog loših vremenskih uslova i otežanog pristupa terenu.

Aktivirana brojna upozorenja na vreme

U više okruga ostaju na snazi žuta i narandžasta upozorenja zbog vetra i kiše. Kleri, Keri, Galvej i Majo - jak do olujni zapadni vetar do podneva. Donegal, Sljigo i Litrim - vetar i obilne padavine uz moguće lokalne poplave. Dablin, Lut i Viklou - jak vetar od 6 do 12 časova.

Meteorološka služba Irske upozorava na teške uslove za putovanje, oborena stabla i razbacane predmete.

Upozorenja zbog poplava i oborenih vodova Direktor nacionalne službe za vanredne situacije, Kit Leonard, apelovao je na građane da izbegavaju obalu i upozorio na "značajan rizik od poplava" u jugozapadnim planinskim oblastima - posebno u Keriju, zapadnom Korku i zapadnom Limriku, kao i u Donegalu, Galveju, Litrimu i Roskomonu.

Kompanija za snabdevanje strujom je upozorila građane da ne prilaze oborenim električnim kablovima, jer su "pod naponom i izuzetno opasni".

Rekordno jaki vetrovi i masovni prekidi letova

Prema podacima Met Éireanna, najjači udar vetra od 148 km/h zabeležen je na Malin Headu u Donegalu, dok je prosečna brzina dostizala 89 km/h u Finer kampu kod Baljšanona.

Zbog oluje su otkazana 115 leta, a 18 preusmereno na druge aerodrome.

Problemi u saobraćaju i infrastrukturi

Železničke linije širom zemlje pretrpele su kašnjenja zbog oborenih stabala, uključujući voz Dablin-Belfast, koji je privremeno saobraćao samo do Dandolka.

Gradski prevoz u Dablinu takođe je bio poremećen, posebno Dart mreža, dok su lokalne vlasti prijavile blokirane puteve i srušena stabla u okruzima Ofali, Mit, Litrim i Monahan.

Narednih dana sledi smirivanje situacije

Sva vremenska upozorenja trebalo bi da isteknu do sutra. Nedelja će biti oblačna i vetrovita, uz kišu u severozapadnim krajevima uveče.

U ponedeljak se očekuje kiša sa zapada, a u utorak obilne padavine na zapadu i jugozapadu Irske.