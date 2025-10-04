IMA MRTVIH! EVROPSKA DRŽAVA NA UDARU STRAVIČNE OLUJE! Vetar briše sve pred sobom, padaju stabla i kablovi! Izdato HITNO upozorenje na OPASNOST! (FOTO/VIDEO)
Oluja Ejmi ostavila je bez struje više od 180.000 domaćinstava i nanela značajnu štetu širom Irske, dok su u najpogođenijim područjima zabeleženi udari vetra i do 148 km/h.
Tragedija u Donegalu
Muškarac u četrdesetim godinama poginuo je u mestu Leterkeni (okrug Donegal), nakon što je teško povređen u incidentu za koji se pretpostavlja da je povezan sa olujom. Policija i hitne službe su izašle na teren i istražuju okolnosti njegove smrti.
Hiljade ljudi i dalje bez struje
Mnoge kuće i dalje su bez napajanja električnom energijom, dok ekipe rade na otklanjanju kvarova. Zvaničnici su upozorili da bi obnova mogla potrajati zbog loših vremenskih uslova i otežanog pristupa terenu.
Aktivirana brojna upozorenja na vreme
U više okruga ostaju na snazi žuta i narandžasta upozorenja zbog vetra i kiše. Kleri, Keri, Galvej i Majo - jak do olujni zapadni vetar do podneva. Donegal, Sljigo i Litrim - vetar i obilne padavine uz moguće lokalne poplave. Dablin, Lut i Viklou - jak vetar od 6 do 12 časova.
Meteorološka služba Irske upozorava na teške uslove za putovanje, oborena stabla i razbacane predmete.
Upozorenja zbog poplava i oborenih vodova
Direktor nacionalne službe za vanredne situacije, Kit Leonard, apelovao je na građane da izbegavaju obalu i upozorio na "značajan rizik od poplava" u jugozapadnim planinskim oblastima - posebno u Keriju, zapadnom Korku i zapadnom Limriku, kao i u Donegalu, Galveju, Litrimu i Roskomonu.
Kompanija za snabdevanje strujom je upozorila građane da ne prilaze oborenim električnim kablovima, jer su "pod naponom i izuzetno opasni".
Rekordno jaki vetrovi i masovni prekidi letova
Prema podacima Met Éireanna, najjači udar vetra od 148 km/h zabeležen je na Malin Headu u Donegalu, dok je prosečna brzina dostizala 89 km/h u Finer kampu kod Baljšanona.
Zbog oluje su otkazana 115 leta, a 18 preusmereno na druge aerodrome.
Problemi u saobraćaju i infrastrukturi
Železničke linije širom zemlje pretrpele su kašnjenja zbog oborenih stabala, uključujući voz Dablin-Belfast, koji je privremeno saobraćao samo do Dandolka.
Gradski prevoz u Dablinu takođe je bio poremećen, posebno Dart mreža, dok su lokalne vlasti prijavile blokirane puteve i srušena stabla u okruzima Ofali, Mit, Litrim i Monahan.
Narednih dana sledi smirivanje situacije
Sva vremenska upozorenja trebalo bi da isteknu do sutra. Nedelja će biti oblačna i vetrovita, uz kišu u severozapadnim krajevima uveče.
U ponedeljak se očekuje kiša sa zapada, a u utorak obilne padavine na zapadu i jugozapadu Irske.
Sredinom sedmice vreme će se napokon razvedriti, pa se u sredu očekuje suv i sunčan dan u većem delu Irske.
