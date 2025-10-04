Ruske snage su dronom pogodile železničku stanicu u gradu Šostka u Sumskoj oblasti, ranjeno je najmanje 30 ljudi.
RUSI RAZNELI ŽELEZNIČKU STANICU I VOZ! Ranjeno najmanje 30 ljudi! Hitno se oglasio Zelenski: "Ovo je teror koji svet ne sme da ignoriše" (FOTO/VIDEO)
U ruskom napadu dronom na železničku stanicu u gradu Šostka, u Sumskoj oblasti, ranjeno je najmanje 30 osoba, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
Rusi pogodili dronom železničku stanicu i voz u Sumskoj oblasti, ranjeno najmanje 30 ljudi. Foto: x
Prema rečima Zelenskog, dron je pogodio stanicu u trenutku kada su se tamo nalazili putnici i zaposleni ukrajinskih železnica (Ukrzaliznytsia).
Na mestu napada su spasilačke ekipe i vatrogasci, koji pružaju pomoć povređenima. Broj žrtava i stepen materijalne štete se još utvrđuju.
- Rusi nisu mogli da ne znaju da napadaju civile. Ovo je teror koji svet ne sme da ignoriše - napisao je Zelenski na platformi Iks.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
