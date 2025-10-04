Slušaj vest

U ruskom napadu dronom na železničku stanicu u gradu Šostka, u Sumskoj oblasti, ranjeno je najmanje 30 osoba, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Rusi pogodili dronom železničku stanicu i voz u Sumskoj oblasti, ranjeno najmanje 30 ljudi.

Prema rečima Zelenskog, dron je pogodio stanicu u trenutku kada su se tamo nalazili putnici i zaposleni ukrajinskih železnica (Ukrzaliznytsia).

Na mestu napada su spasilačke ekipe i vatrogasci, koji pružaju pomoć povređenima. Broj žrtava i stepen materijalne štete se još utvrđuju.