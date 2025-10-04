Slušaj vest

Militantna islamistička organizacija Hamasdelimično je prihvatilamirovni plan američkog predsednika Donalda Trampaza Gazu. Time se otvara mogućnost za prekid rata, ali i niz novih pitanja, pre svega o sudbini talaca i budućim potezima izraelske vojske.

Šta nam je do sada poznato

Prema izveštajima, Hamas je pristao na delove Trampovog plana, uključujući i osnovni princip oslobađanja svih talaca koje drži u Gazi. Ipak, organizacija je zatražila dodatne pregovore, uz ocenu da je plan "nejasan" i "dvosmislen".

Trenutno se, prema izraelskim podacima, 48 talaca i dalje nalazi u rukama Hamasa, među njima i državljani brojnih evropskih zemalja uključujući i Alona Ohela iz Srbije. Od toga je 20 ljudi još uvek živo, prema informacijama izraelskih vlasti.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu nagovestio je mogućnost da Izrael popusti i krene ka primeni prve faze plana. Ipak, izraelska vojska nastavlja ofanzivu protiv Hamasa u gradu Gazi.

Iz medicinskih izvora u Pojasu Gaze javljeno je da je tokom izraelskih napada u subotu ujutru bilo poginulih i ranjenih. Vojska je upozorila stanovnike da se ne vraćaju u grad Gazu, koji je i dalje "opasno ratno područje".

Šta je manje poznato

Prema izraelskim medijima, planirano je da Izrael pošalje delegaciju na razgovore u Egipat, u mesto Al-Ariš, blizu Gaze. Pregovori bi mogli da počnu u nedelju, ali zvanične potvrde iz Izraela i Egipta još uvek nema.

Hamas traži da Izrael sprovede oslobađanje palestinskih zatvorenika i da se obezbede "odgovarajući terenski uslovi" za razmenu, ali bez preciziranja šta to konkretno znači.

U svojoj izjavi Hamas nije komentarisao deo plana koji se odnosi na njihovu demilitarizaciju i razoružavanje, što ostaje jedno od najspornijih pitanja.

Portparolka izraelske vojske izjavila je da zvanična naredba o obustavi napada nije izdata, pa nije jasno da li će plan doneti stvarni prekid vatre.

Detalji o tome kako će se sprovoditi prva faza Trampovog plana još nisu poznati. Očekuje se da bi ona obuhvatila prekid bombardovanja, oslobađanje talaca i početak povlačenja izraelskih snaga iz određenih delova Gaze.

Trampov mirovni plan za Gazu potencijalno je najznačajniji pokušaj da se rat zaustavi, ali ključna pitanja poput razoružavanja Hamasa, bezbednosti Izraela i konkretan mehanizam sprovođenja i dalje su bez jasnih odgovora.