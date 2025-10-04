Slušaj vest

Pelin Jasot Kijga je išla na posao kada je ušla u lift 30. septembra. Međutim, lift se iznenada zaglavio, a zatim se srušio sedam spratova s betonskim tegovima u stambenoj zgradu u Tarsusu u Turskoj. Njen suprug Gokan Kijga (34), očajnički je pokušao da je spase, međutim nije joj bilo spasa.

Pokušao je da pozove pomoć telefonom i povredio je stopalo dok je pokušavao da otvori vrata.

Pokvaren lift

Snimci sa nadzornih kamera takođe pokazuju kako se drži za glavu, a zatim trči niz stepenice kada shvati šta se dogodilo. Timovi hitne pomoći, uključujući lekare i policiju, požurili su na lice mesta nakon što su obavešteni.

Foto: Printscreen

Pelin, koja je povređena pri padu, prevezena je kolima hitne pomoći u bolnicu, ali su njene povrede bile preteške i lekari nisu mogli da je spasu. Mlada majka iz Mersina imala je jedno dete.

Fotografije objavljene nakon nesreće pokazuju da su vrata lifta bila polomljena. Policija je saopštila da je ispitano 17 ljudi i da su uhapšene tri osobe, uključujući bivšeg menadžera kompanije odgovorne za lift, sadašnjeg menadžera i menadžera gradilišta.

Navodno su stanari ranije podelili svoju zabrinutost u vezi sa liftom, u WhatsApp grupi zgrade objavili su da je lift bio neispravan više od mesec dana pre nesreće. Istraga o tragediji je u toku.