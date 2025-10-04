Slušaj vest

Specijalne operativne snage Ukrajine (SSO) izvele su napad na ruski mali raketni brod klase "Bujan-M", koji nosi krstareće rakete "kalibar", u ruskoj Republici Kareliji, saopštila je vojska 4. oktobra, piše Kijev independent.

Prema navodima SSO, ruski raketni brod "Grad" pogođen je na jezeru Onega u Republici Kareliji u 04:31 sati po lokalnom vremenu.

- Brod-nosač raketa putovao je iz Baltičkog mora ka Kaspijskom jezeru. Oštećen je desni deo odeljka pogonskog sistema. Dodatne informacije se proveravaju - navodi se u saopštenju.

- Specijalne operativne snage nastavljaju da sprovode asimetrične i precizne akcije kako bi zaustavile neprijatelja - dodaje se, bez navođenja oružja koje je korišćeno u napadu.

Brod klase "Bujan-M", poznat i kao projekat 21631, mala je, ali dobro naoružana korveta sposobna za operacije u plitkim vodama. Ova klasa brodova bila je među prvim ruskim površinskim plovilima koja su koristila rakete "kalibar" za masovne napade na ukrajinske gradove.

Zbog ponovljenih ukrajinskih napada pomorskim dronovima, raketama i dalekometnim dronovima, Kremlj je bio primoran da smanji svoje pomorsko prisustvo na Krimu.

Ukrajina je do sada uništila više ruskih plovila, među kojima su desantni brod "Cezar Kunikov", patrolni brod "Sergej Kotov", raketnu korvetu "Ivanovec" i više brzih desantnih čamaca.

Vojno-obaveštajna služba Ukrajine (HUR) takođe je 21. avgusta saopštila da je napala ruski patrolni čamac u Crnom moru kod  mesta Zalizni Port u Hersonskoj oblasti, pri čemu je poginulo pet članova posade.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

