Najmanje 30 ljudi je ranjeno u ruskom napadu dronom na ukrajinski putnički voz, saopštili su zvaničnici. Hitne službe su odmah reagovale u gradu Šostka, u Sumskoj oblasti, posle napada koji je izazvao požar i razorio voz.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski osudio je ovaj "teroristički" napad, nazvavši ga direktnim udarom na civile, navodeći da su se na mestu napada u trenutku udara nalazili samo putnici i osoblje železnice.

Prema rečima regionalnog guvernera Olega Hrigorova, voz je saobraćao na relaciji Šostka-Kijev. Za sada nema informacija o poginulima. Uznemirujući snimci prikazuju voz zahvaćen plamenom, sa vagonima koji su potpuno uništeni.

Ljudi jauču i zapomažu, a ekipe Hitne pomoći jure na sve strane kako bi pomogle ranjenima.

- Brutalan ruski napad dronom na železničku stanicu u Šostki, Sumska oblast. Sve službe za vanredne situacije su već na licu mesta i pomažu ljudima. Prema preliminarnim informacijama, na mestu napada bili su zaposleni Ukrajinskih železnica i putnici. Rusi nisu mogli da ne znaju da napadaju civile. Ovo je teror koji svet ne sme da ignoriše - napisao je Zelenski u objavi na mreži Iks.

Zelenski je dodao da "samo sila može da zaustavi Rusiju“ i pozvao Evropu i SAD da svoje rečite osude pretvore u konkretne akcije.

- Prazne reči više nisu dovoljne. Potrebna je odlučna akcija - rekao je Zelenski.

Ovaj napad dolazi u trenutku kada Kremlj pojačava vazdušnu kampanju protiv ukrajinske infrastrukture. Prošle nedelje, roj dronova i salva raketa pogodili su više ukrajinskih regiona pre nego što su se usmerili ka Kijevu.

Ukrajinska vojska je saopštila da je Rusija lansirala 595 dronova i 48 raketa tokom noći, od kojih je 568 dronova i 43 rakete oboreno.