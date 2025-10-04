Slušaj vest

Ako se pregovori koji će se održati u Egiptu o tehničkim detaljima za oslobađanja talaca koje u Pojasu Gaze drži palestinski militantni pokret Hamas odvijaju glatko, taoci bi mogli biti pušteni u roku od nekoliko dana, izjavio je danas visoki izraelski zvaničnik za Kanal 12.

Neimenovani izraelski zvaničnik je kazao da će rok od 72 sata za Hamas da oslobodi sve taoce početi čim se završe "tehnički razgovori" u Egiptu, iako bi 72 sata "moglo biti malo produženo kako bi Hamas locirao sve ubijene taoce", prenosi Tajms of Izrael.

Izraelski zvnaičnik je kazao da prisustvo Amerikanaca na pregovorima podvlači odlučnost Sjedinjenih Američkih Država da osiguraju da se sporazum o Gazi odvija po planu.

Neimenovani visoki izraelski zvaničnik je rekao da je trenutni brzi razvoj događaja "potpuno koordinisan" između Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i da su dvojica lidera razgovarala telefonom juče pre nego što je Tramp izjavio da veruje da je Hamas "spreman za mir", kada je rekao Izraelu da "odmah prekine bombardovanje Gaze", kako bi taoci mogli biti "bezbedno i brzo" oslobođeni.

Izvor, koji je blizak Netanjahuu, pozdravio je napredak ka potencijalnom skorom oslobađanju svih talaca kao "veliko dostignuće" za Netanjahua i Izrael, jer predstavlja "mogućnost da se svi taoci vrate kući, a da Izrael nije kapitulirao pred zahtevom Hamasa za potpuno povlačenje iz Pojasa".

"Do sada nije bilo takvog dogovora. Do sada je Hamas zahtevao da se Izrael potpuno povuče (iz Gaze) i tek tada bi poslednji taoci bili oslobođeni", rekao je visoki izvor.

Prema uslovima Trampovog predloga za Gazu koji sada treba da se finalizuje u Egiptu, Izrael će izvršiti "taktičko povlačenje", ali će Izraelske odbrambene snage (IDF) ostati raspoređene u većem delu Gaze, čak i kada svi taoci budu oslobođeni, naveo je izvor.

Visoki izraelski zvaničnik je naveo da je Hamas pristao na ovaj aranžman, uključujući gotovo trenutno oslobađanje svih talaca, delom zbog Trampovog neumornog pritiska, a i zahvaljujući pritisku "arapskog sveta", koji se plašio da će Izrael zaista preduzeti korake ka završetku preuzimanja cele Gaze.

Prema visokom zvaničniku, ako i kada taoci budu oslobođeni, u zamenu za masovno oslobađanje palestinskih zatvorenika, "tada će biti razgovora o polaganju oružja od strane Hamasa, demilitarizaciji pojasa i 'danu posle'" u Gazi.

Zvaničnici Hamasa su ranije rekli da je rok od 72 sata "nerealan", jer će biti potrebno duže vreme da se lociraju svi ubijeni taoci.

Razgovori u Egiptu bi trebalo da se održe sutra ili u ponedeljak, uz prisustvo delegacija Hamasa i Izraela, specijalnog američkog izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa i moguće prisustvo zeta američkog predsednika Donalda Trampa, Džareda Kušnera.