Prva runda pregovora između Izraela i Hamasa verovatno će početi sutra (nedelja) u Egiptu, objavio je Kanal 12.

Navedeno je da će najverovatnije mesto održavanja sastanka biti letovalište Šarm el Šeik na Crvenom moru.

Očekuje se da će američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof u narednim danima otputovati u taj region, dok se Izrael i Hamas pripremaju za posredničke pregovore o sprovođenju mirovnog plana predsednika Sjedinjenih Američkih DržavaDonalda Trampa, objavio je danas izraelski javni servis Kan.

Prema izveštaju, planirano je da se prva runda pregovora održi u Egiptu, a ciljevi razgovora uključuju dogovor o detaljima primene Trampovog predloga, posebno u vezi sa oslobađanjem talaca i budućim statusom palestinskih teritorija.

U međuvremenu, izraelskom pregovaračkom timu naređeno je danas da se pripremi za polazak na pregovore o sprovođenju mirovnog plana za Gazu.

Tramp je sinoć rekao da je Hamas "spreman za trajni mir" i prvi put pozvao Izrael na trenutni prekid napada u Gazi, dok je Hamas u svom odgovoru pozdravio delove američkog predloga, ali i nagovestio potrebu za dodatnim pregovorima kako bi se finalizovali svi uslovi.