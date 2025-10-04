PRVI REZULTATI IZBORA U ČEŠKOJ: Stranka bivšeg premijera Andreja Babiša ima veliku prednost (FOTO)
Bivši češki premijer Andrej Babiš i njegova stranka ANO imaju veliku prednost na parlamentarnim izborima.
Stranka ANO, predvođena bivšim premijerom Češke Andrejem Babišem, osvojila je 38,3 odsto glasova, dok je koalicija centra-desnice "Spolu" aktuelnog premijera Petra Fijale osvojila 20,3 odsto, prema podacima Zavoda za statistiku nakon prebrojanih listića na skoro polovine biračkih mesta.
Šest stranaka prešlo je izborni prag od 5 odsto potreban za ulazak u 200-članski donji dom parlamenta.
ANO je stekao veliku ranu prednost u brojanju glasova, posebno u manjim mestima gde tradicionalno ima jaču podršku, dok "Spolu" bolje prolazi u većim gradovima.
Babiš je poznat kao saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana i sarađuje sa više krajnje desničarskih partija u okviru evropske parlamentarne grupe "Patriote za Evropu", sa ciljem da se suprotstave glavnim tokovima evropske politike, uključujući politiku dekarbonizacije, prenose mediji.
Babiš je poručio da mu je cilj formiranje vlade u kojoj bi ANO imao većinu bez koalicionih partnera.
Kurir.rs/Agencije