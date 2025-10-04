Slušaj vest

Bivši češki premijer Andrej Babiš i njegova stranka ANO imaju veliku prednost na parlamentarnim izborima.

Češka Foto: MARTIN DIVISEK/EPA, Darko Bandic/AP, Ondrej Hajek/CTK

Stranka ANO, predvođena bivšim premijerom Češke Andrejem Babišem, osvojila je 38,3 odsto glasova, dok je koalicija centra-desnice "Spolu" aktuelnog premijera Petra Fijale osvojila 20,3 odsto, prema podacima Zavoda za statistiku nakon prebrojanih listića na skoro polovine biračkih mesta.

Šest stranaka prešlo je izborni prag od 5 odsto potreban za ulazak u 200-članski donji dom parlamenta.

ANO je stekao veliku ranu prednost u brojanju glasova, posebno u manjim mestima gde tradicionalno ima jaču podršku, dok "Spolu" bolje prolazi u većim gradovima.

x EPA Zoltan Mathe.jpg
Andrej Babiš Foto: Zoltan Mathe/MTI

Babiš je poznat kao saveznik mađarskog premijera Viktora Orbana i sarađuje sa više krajnje desničarskih partija u okviru evropske parlamentarne grupe "Patriote za Evropu", sa ciljem da se suprotstave glavnim tokovima evropske politike, uključujući politiku dekarbonizacije, prenose mediji.

Babiš je poručio da mu je cilj formiranje vlade u kojoj bi ANO imao većinu bez koalicionih partnera.

Kurir.rs/Agencije

kurc-zeman-babic.jpg
andrej-babis.jpg
prag.jpg
r-babis.jpg
monika-babisov-a-andrej-babis-2015.jpg