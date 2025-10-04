Slušaj vest

Još 137 aktivista Globalne "Sumud" flotile koja je pokušala da probije izraelsku pomorsku blokadu Pojasa Gaze deportovano je u Tursku, saopštilo je danas izraelsko ministarstvo spoljnih poslova.

Kako se navodi, među deportovanim aktivistima su državljani Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Jordana, Kuvajta, Libije, Alžira, Mauritanije, Malezije, Bahreina, Maroka, Švajcarske, Tunisa i Turske.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju je ponovilo tvrdnju da je njihov pravi cilj bila "provokacija u službi Hamasa, a ne humanitarna pomoć".

Gaza flotila Foto: Emilio Morenatti/AP, Alfonso Duran/AP

Ministarstvo je navelo da Izrael želi da ubrza deportaciju "svih provokatora", ali da neki od njih "namerno ometaju pravni proces deportacije i više vole da ostanu u Izraelu".

Globalna "Sumud" flotila od 47 brodova prevozila je više od 500 aktivista, prema rečima organizatora.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je u sredu da se mornarica ukrcala na nekoliko brodova flotile i privela aktiviste, među kojima je i švedska aktivistkinja Greta Tunberg, a privedeno je ukupno oko 470 aktivista.

Kurir.rs/Agencije

