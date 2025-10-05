Četvorica maskiranih pljačkaša izvela su munjevitu akciju u jednoj zlatarni u Sijetlu i odnela robu vrednu dva miliona dolara (1,703,400 evra), ali srećom, niko od zaposlenih ili klijenata nije povređen. Incident se dogodio u avgustu oko podne, kada su pljačkaši razbili staklena vrata i šest vitrina, otimajući dijamante, nakit i luksuzne satove, dok je četvrti član bande pretila osoblju sprejom za medvede i elektrošokerom.

Cela akcija trajala je svega 90 sekundi, nakon čega su pobegli automobilom.

Vlasnici zlatare Menaše & Sons su odmah obavestili javnost da predmeti klijenata nisu ukradeni i poručili da je njihova sigurnost prioritet. Jedan od zaposlenih, koji je želeo da ostane anoniman, istakao je da je očigledno da su pljačkaši prethodno izviđali prostor – tačno su znali šta žele i gde da idu.

Suvlasnik Džoš Menaš istakao je odlučnost da zlatarna nastavi sa radom i da se zajednica neće prepustiti strahu.

- Bićemo ovde i dalje, volimo ovaj posao i ovu zajednicu. Ovo je tužan događaj, ali neće nas zaustaviti - rekao je Menaš, dodajući da želi da se ovakve stvari nikome više ne dogode.