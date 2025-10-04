Slušaj vest

Zemljotres jačine 5,8 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je u blizini istočne obale ostrva Honšu u Japanu, saopštile su seizmološke službe.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra potres se dogodio na koordinatama 37,437° severne geografske širine i 141,470° istočne dužine, na dubini od 33 kilometra, 68 kilometara severno-istočno od grada Ivaki.

Prema prvim informacijama, nema izveštaja o većoj materijalnoj šteti niti o povređenima, a japanska meteorološka agencija nije izdala upozorenje na cunami. Zemljotres se osetio u priobalnim oblastima, uključujući prefekture Fukušima i Mijagi, ali bez većih posledica.

Japan se nalazi na jednom od najaktivnijih seizmičkih područja na svetu, poznatom kao Pacifički vatreni pojas, gde se često javljaju zemljotresi različitog intenziteta.