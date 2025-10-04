Slušaj vest

Demonstranti u Tbilisiju probili su gvozdene barijere i upali u dvorište predsedničke rezidencije, javljaju lokalni mediji.

Radi očuvanja javnog reda, u centar glavnog grada premeštene su dodatne snage bezbednosti iz više delova Tbilisija, prenele su RIA Novosti.

Član opozicione stranke "Ujedinjeni nacionalni pokret" Murtaz Zodelava prethodno je poručio desetinama hiljada okupljenih na Trgu slobode u Tbilisiju da će naredni korak biti "preuzimanje predsedničke palate", nakon što su organizatori protesta saopštili da se "vlast vratila narodu", preneo je lokalni portal Sivil Džordža.

Opozicija tvrdi da je reč o "mirnoj revoluciji" najavljenoj za dan lokalnih izbora, dok iz vladajuće partije "Gruzijski san" poručuju da iza incidenata stoje unutrašnji i spoljašnji akteri.

Lokalni izbori se istovremeno održavaju u 64 opštine i regiona širom zemlje, a građani biraju gradonačelnike pet samoupravnih gradova, Tbilisija, Kutaisija, Batumija, Rustavija i Potija – kao i gradonačelnike 59 opština i odbornike lokalnih skupština

U izbornom procesu učestvuje 12 političkih stranaka, dok je deo opozicije najavio bojkot.

Za mesto gradonačelnika Tbilisija kandidovalo se devet osoba, među kojima je i aktuelni gradonačelnik iz redova "Gruzijskog sna" Kaha Kaladze, koji tu funkciju obavlja od 2017. godine.

